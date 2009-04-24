Ersan'ın 23 sayısı yetmedi



İspanya 1. Basketbol Ligi'nin (ACB) 30. haftasında oynanan maçta TAU Ceramica, Regal FC Barcelona'yı 83-79 yenerek ligin ilk bölümünü lider olarak tamamlamayı garantiledi.



ACB'de bu sezonun iki başarılı takımı arasındaki maçta, FC Barcelona'da forma giyen Türk basketbolcu Ersan İlyasova sahanın yıldızı olsa da takımının yenilmesini önleyemedi. İlk 5'te sahaya çıkan Ersan, 32 dakika sahada kalıp, 23 sayı ve 13 ribaunt istatistiği ile oynadı. Maçın en skorer ve en fazla ribaunt alan oyuncusu olan Ersan, özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla basketbolseverlerin beğenisini topladı.



Ersan'a 3 yıldız veren İspanyol basını, ''Tatlı hayat dönemini yaşayan, çok büyük bir Ersan kazanmak için yeterli olamadı. Ersan ve Navarro, Barça'nın tek referansıydı'' yorumunda bulundu.



ACB'de sezonun bitmesine iki hafta kalırken, en yakın rakibi Barcelona'ya oranla 3 galibiyeti fazla olan TAU, liderliği garantiledi.