Ersan'dan Grizzlies potasına 18 sayı

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 103-98 yenerken, Ersan İlyasova 18 sayı kaydetti.



FedExForum'da 11 bin 209 kişinin izlediği karşılaşmanın 33 dakikasını sahada geçiren İlyasova, 6 kez denediği 3 sayılık atışların 2'sini sayıya çevirirken, 4 kez denediği 2 sayılık atışların ise tümünde isabet buldu. 6 kez geldiği serbest atış çizgisinden de 4 isabetle ayrılan İlyasova, maçı 18 sayı, 10'u savunma olmak üzere 12 ribaunt ve 3 asistle ''double-double'' yaparak, etkili bir oyunla tamamladı.



Brandon Jennings, 26 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle maçın en skoreri olurken, Charlie Bell de 19 sayı, 2 asist ve 1 ribauntla galibiyete katkı sağladı.



6 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı ev sahibi Grizzlies'de ise Rudy Gay'in 24 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistlik, Zach Randolph'un 18 sayı ve 6 ribauntluk, Oj Mayo'nun da 15 sayılık çabası yenilginin önüne geçemedi.



Bucks, karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-19, devreyi de 50-45 geride tamamladı. Maçın 3. periyodunu ise 76-72 önde bitiren Milwaukee temsilcisi, sahadan da 103-98 galip ayrıldı.



Doğu Konferansı temsilcisi Bucks'ın ligde 8 galibiyeti, 3 mağlubiyeti, Batı Konferansı'ndan Grizzlies'in ise 4 galibiyeti ve 9 yenilgisi bulunuyor.



Bu arada Mehmet Okur'un rahatsızlığı nedeniyle forma giymediği maçta Utah Jazz, sahasında Detroit Pistons'ı uzatma dakikalarında 100-97 yendi.



Atlanta Hawks'ın deplasmanda New Orleans Hornets'e 96-88 yenildiği maçta ise Zaza Pachulia 8 sayı üretti.



Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:



New Jersey Nets - New York Knicks: 91-98

Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers: 97-91

Houston Rockets - Sacramento Kings: 113-106

San Antonio Spurs - Washington Wizards: 106-84

Denver Nuggets - Chicago Bulls: 112-93

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves: 106-78



Lige yarın sabaha karşı yapılacak 6 karşılaşmayla devam edilecek.