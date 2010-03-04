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Spor

Ersan'dan double double!

NBA'deki temsilcimizden Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı konuk etti.

04 Mart 2010 02:00

T24 - NBA'deki temsilcimizden Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı konuk etti. Ersan takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri olurken, 19 sayı ve 10 ribaundla double double yaptı.

Washington Wizards'ı sahası Bradley Center'da konuk eden Milwaukee Bucks, 13 bin 247 taraftarın izlediği maçta 100-87 galibiyete uzanan taraf oldu.

Karşılaşmada salonun en skorer ismi Bucks'dan John Salmons olurken Salmıns, 33 dakikada 22 sayı kaydetti. Salmons, 33 sayısının 16 sayıyını ikinci yarıda üreterek galibiyete büyük katkı yaptı.

Galibiyette başrol oynayan isimlerden biri de Ersan İlyasova oldu. Maça ilk beşte başlamayan ancak 33 dakika süre alan İlyasova, 19 sayı kaydederek takımının ve maçın en skorer ikinci ismi olurken 10 ribaund, 6 asist, 1 top çalma, 1 de blokla maçı tamamladı. Bu arada Ersan verdiği 6 asistle bu alanda kariyer rekoru kırdı.

Bucks'da 32 dakika süre alan Andrew Bogut 15 sayı, 5 blok, 4 asistle takımına destek verdi.


5 ismin çift haneli sayılara ulaştığı Bucks'da Delfino ve tecrübeli isim Stackhouse 13'er sayıya imza attı.

6 maçlık galibiyet serisi pazar günü Atlanta karşısında son bulan Bucks, bu galibiyetle kendine gelirken Wizards karşısında maçın başında sonuna kadar etkili olduğu oyunla sonuca ulaştı.

3 ismin çift haneli sayılara ulaştığı Wizards'da Andray Blatche ve Randy Foye 18'er sayıyla maçı tamamlarken Javale McGee 14 sayı kaydetti.

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