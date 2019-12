Ersan ve Mirsad yarışı

Evsahibi takımların oldukça başarılı göründükleri ve 12 maçtan 11'ini kazandıkları bu haftada Türk ekiplerinden Efes Pilsen, deplasmanda ligin şampiyonluk adaylarından USH CSKA Moskova karşısında fazla bir varlık gösteremeyince, alışık olmadığı bir biçimde haftanın en farklı skorlu yenilgisine uğradı ve 2. yenilgisini aldı.Fenerbahçe Ülker ise grubun en zayıf takımı olarak gösterilen ve galibiyeti bulunmayan Union Olimpija Ljubljana önünde İstanbul'da oldukça zorlandı ve galibiyeti ancak 2. uzatma sonunda bularak, üstüste 3. galibiyetine imza attı.Bu hafta yapılan maçlar sonunda (A) Grubu'nda Hırvatistan'ın KK Cibona Zagreb, (B) Grubu'nda İtalya'nın Montepaschi Siena ve (C) Grubu'nda da 7 puan ve averajla liderliğini sürdüren İspanya'nın TAU Ceramica Vitoria takımlarının ilk yenilgilerine uğramalarıyla ligde yenilgisiz tek ekip olarak (D) Grubu'nun 8 puanlı lideri Rusya'nın USH CSKA Moskova takımı kaldı.7'şer puan ve averajla (A) Grubu'nda Yunanistan'ın BC Pire Olympiakos ve (B) Grubu'nda da İspanya'nın Regal FC Barcelona takımları, bu hafta zirveyi devraldılar.Ligde 4. haftanın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) unvanını, İtalya'nın Armani Jeans Milano takımının 24 yaşında ve 2.03 metre boyundaki ABD'li forveti Michael Hall aldı.Michael Hall, takımının deplasmanda Real Madrid'e 70-69 yenildiği maçta 38 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, bu sürede 21 sayı, 9 ribaunt (5 hücum-4 savunma), 1 asist ve 2 top çalma performansıyla 28 puan topladı ve haftanın ''MVP''si olmaya hak kazandı.Ligin genel MVP klasmanında ise geçen haftanın ''MVP''si olan İspanya'nın TAU Ceramica Vitoria takımının deneyimli Sırp oyuncusu Igor Rakoçeviç, toplam 90 ve 22.5 ortalamayla ilk sıraya yükselirken, bu oyuncu sayı krallığında da toplam 87 ve maç başına 21.75 ortalamayla başı çekiyor.Ayrıca Fenerbahçe Ülker'in milli oyuncusu Mirsad Türkcan da toplam ve savunma ribaundu kategorilerinde ilk sıralarda bulunuyor.Ligin 4. haftası sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda yer alan sporcular ile Türk takımları sporcularının bulundukları sıralar ve ortalamaları şöyle:1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 38 (9.5)4-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 33 (8.25)7-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 31 (7.75)1-Stephane Lasme (BC Partizan Igokea Belgrad) 18 (4.5)1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 29 (7.25)3-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 25 (6.25)5-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 21 (5.25)1-Omar Cook (Unicaja Malaga) ve Demond Mallet (DKV Joventut Badalona) 21 (5.25)8-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 17 (4.25)1-David Logan (Asseco Prokom Sopot) 11 (2.75)8-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) ve Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 7 (1.75)1-Terrence Morris (USH CSKA Moskova) 12 (3)9-Oğuz Savaş (Fenerbahçe Ülker) 5 (1.25)-TOPLU SONUÇLAR VE PUAN DURUMU-Ligin 4. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumları da şöyle:Unicaja Malaga (İspanya)-KK Cibona Zagreb (Hırvatistan): 77-67Air Avellino (İtalya)-Le Mans Sarthe Basket (Fransa): 78-73BC Pire Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail): 84-65-----------------------------------------------------------------1-BC Pire Olympiakos 4 3 1 326 291 72-KK Cibona Zagreb 4 3 1 291 286 73-Unicaja Malaga 4 2 2 303 301 64-Maccabi Electra Tel Aviv 4 2 2 316 328 65-Air Avellino 4 2 2 302 316 66-Le Mans Sarthe Basket 4 - 4 286 302 4SLUC Nancy (Fransa)-BC Zalgiris Kaunas (Litvanya): 69-64Regal FC Barcelona (İspanya)-Asseco Prokom Sopot (Polonya): 74-62Panathinaikos BSA Atina (Yunanistan)-Montepaschi Siena (İtalya): 81-76-----------------------------------------------------------------1-Regal FC Barcelona 4 3 1 307 253 72-Montepaschi Siena 4 3 1 320 280 73-Panathinaikos BSA Atina 4 3 1 305 287 74-Asseco Prokom Sopot 4 2 2 289 276 65-SLUC Nancy 4 1 3 255 317 56-BC Zalgiris Kaunas 4 - 4 242 305 4Alba Berlin (Almanya)-DKV Joventut Badalona (İspanya): 74-72TAU Ceramica Vitoria (İspanya)-Lottomatica Roma (İtalya): 90-93Fenerbahçe Ülker (Türkiye)-Union Olimpija Ljubljana (Slovenya): 89-87 (2. uzatmada)-----------------------------------------------------------------1-TAU Ceramica Vitoria 4 3 1 367 318 72-Lottomatica Roma 4 3 1 319 296 73-Fenerbahçe Ülker 4 3 1 311 307 74-Alba Berlin 4 2 2 280 323 65-DKV Joventut Badalona 4 1 3 291 293 56-Union Olimpija Ljubljana 4 - 4 308 339 4USH CSKA Moskova (Rusya)-Efes Pilsen (Türkiye): 90-68BC Panionios On Telecoms (Yunanistan)-BC Partizan Igokea Belgrad (Sırbistan): 72-67Real Madrid (İspanya)-Armani Jeans Milano (İtalya): 70-69-----------------------------------------------------------------1-USH CSKA Moskova 4 4 - 324 238 82-Real Madrid 4 2 2 288 274 63-BC Partizan Igokea Belgrad 4 2 2 289 286 64-Efes Pilsen 4 2 2 279 299 65-BC Panionios On Telecoms 4 2 2 268 309 66-Armani Jeans Milano 4 - 4 280 322 4