Ersan ve Mirsad yarışı

Basketbolda ULEB Avrupa Ligi'nde 2008-2009 sezonunun 4. haftasını da Türk takımları, 1'er galibiyet ve yenilgiyle kapatırlarken, 4. hafta maçları sonunda 7 puana yükselen Fenerbahçe Ülker, (C) Grubu'nda averajla 3. sıradaki yerini korudu. Efes Pilsen ise 6 puan ve averajla 4. sıraya geriledi.
Evsahibi takımların oldukça başarılı göründükleri ve 12 maçtan 11'ini kazandıkları bu haftada Türk ekiplerinden Efes Pilsen, deplasmanda ligin şampiyonluk adaylarından USH CSKA Moskova karşısında fazla bir varlık gösteremeyince, alışık olmadığı bir biçimde haftanın en farklı skorlu yenilgisine uğradı ve 2. yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Ülker ise grubun en zayıf takımı olarak gösterilen ve galibiyeti bulunmayan Union Olimpija Ljubljana önünde İstanbul'da oldukça zorlandı ve galibiyeti ancak 2. uzatma sonunda bularak, üstüste 3. galibiyetine imza attı.
Bu hafta yapılan maçlar sonunda (A) Grubu'nda Hırvatistan'ın KK Cibona Zagreb, (B) Grubu'nda İtalya'nın Montepaschi Siena ve (C) Grubu'nda da 7 puan ve averajla liderliğini sürdüren İspanya'nın TAU Ceramica Vitoria takımlarının ilk yenilgilerine uğramalarıyla ligde yenilgisiz tek ekip olarak (D) Grubu'nun 8 puanlı lideri Rusya'nın USH CSKA Moskova takımı kaldı.
7'şer puan ve averajla (A) Grubu'nda Yunanistan'ın BC Pire Olympiakos ve (B) Grubu'nda da İspanya'nın Regal FC Barcelona takımları, bu hafta zirveyi devraldılar. -HAFTANIN ''MVP''Sİ HALL-
Ligde 4. haftanın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) unvanını, İtalya'nın Armani Jeans Milano takımının 24 yaşında ve 2.03 metre boyundaki ABD'li forveti Michael Hall aldı.
Michael Hall, takımının deplasmanda Real Madrid'e 70-69 yenildiği maçta 38 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, bu sürede 21 sayı, 9 ribaunt (5 hücum-4 savunma), 1 asist ve 2 top çalma performansıyla 28 puan topladı ve haftanın ''MVP''si olmaya hak kazandı.
Ligin genel MVP klasmanında ise geçen haftanın ''MVP''si olan İspanya'nın TAU Ceramica Vitoria takımının deneyimli Sırp oyuncusu Igor Rakoçeviç, toplam 90 ve 22.5 ortalamayla ilk sıraya yükselirken, bu oyuncu sayı krallığında da toplam 87 ve maç başına 21.75 ortalamayla başı çekiyor.
Ayrıca Fenerbahçe Ülker'in milli oyuncusu Mirsad Türkcan da toplam ve savunma ribaundu kategorilerinde ilk sıralarda bulunuyor.
Ligin 4. haftası sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda yer alan sporcular ile Türk takımları sporcularının bulundukları sıralar ve ortalamaları şöyle: Toplam Ribaunt:
1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 38 (9.5)
4-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 33 (8.25)
7-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 31 (7.75) Hücum Ribaundu:
1-Stephane Lasme (BC Partizan Igokea Belgrad) 18 (4.5) Savunma Ribaundu:
1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 29 (7.25)
3-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 25 (6.25)
5-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 21 (5.25) Asist:
1-Omar Cook (Unicaja Malaga) ve Demond Mallet (DKV Joventut Badalona) 21 (5.25)
8-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 17 (4.25) Top Çalma:
1-David Logan (Asseco Prokom Sopot) 11 (2.75)
8-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) ve Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 7 (1.75) Blok:
1-Terrence Morris (USH CSKA Moskova) 12 (3)
9-Oğuz Savaş (Fenerbahçe Ülker) 5 (1.25)
-TOPLU SONUÇLAR VE PUAN DURUMU-
Ligin 4. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumları da şöyle: -(A) GRUBU-
Unicaja Malaga (İspanya)-KK Cibona Zagreb (Hırvatistan): 77-67
Air Avellino (İtalya)-Le Mans Sarthe Basket (Fransa): 78-73
BC Pire Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail): 84-65 TAKIMLAR: O G M A Y P
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1-BC Pire Olympiakos 4 3 1 326 291 7
2-KK Cibona Zagreb 4 3 1 291 286 7
3-Unicaja Malaga 4 2 2 303 301 6
4-Maccabi Electra Tel Aviv 4 2 2 316 328 6
5-Air Avellino 4 2 2 302 316 6
6-Le Mans Sarthe Basket 4 - 4 286 302 4 -(B) GRUBU-
SLUC Nancy (Fransa)-BC Zalgiris Kaunas (Litvanya): 69-64
Regal FC Barcelona (İspanya)-Asseco Prokom Sopot (Polonya): 74-62
Panathinaikos BSA Atina (Yunanistan)-Montepaschi Siena (İtalya): 81-76 TAKIMLAR: O G M A Y P
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1-Regal FC Barcelona 4 3 1 307 253 7
2-Montepaschi Siena 4 3 1 320 280 7
3-Panathinaikos BSA Atina 4 3 1 305 287 7
4-Asseco Prokom Sopot 4 2 2 289 276 6
5-SLUC Nancy 4 1 3 255 317 5
6-BC Zalgiris Kaunas 4 - 4 242 305 4 -(C) GRUBU-
Alba Berlin (Almanya)-DKV Joventut Badalona (İspanya): 74-72
TAU Ceramica Vitoria (İspanya)-Lottomatica Roma (İtalya): 90-93
Fenerbahçe Ülker (Türkiye)-Union Olimpija Ljubljana (Slovenya): 89-87 (2. uzatmada) TAKIMLAR: O G M A Y P
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1-TAU Ceramica Vitoria 4 3 1 367 318 7
2-Lottomatica Roma 4 3 1 319 296 7
3-Fenerbahçe Ülker 4 3 1 311 307 7
4-Alba Berlin 4 2 2 280 323 6
5-DKV Joventut Badalona 4 1 3 291 293 5
6-Union Olimpija Ljubljana 4 - 4 308 339 4 -(D) GRUBU-
USH CSKA Moskova (Rusya)-Efes Pilsen (Türkiye): 90-68
BC Panionios On Telecoms (Yunanistan)-BC Partizan Igokea Belgrad (Sırbistan): 72-67
Real Madrid (İspanya)-Armani Jeans Milano (İtalya): 70-69 TAKIMLAR: O G M A Y P
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1-USH CSKA Moskova 4 4 - 324 238 8
2-Real Madrid 4 2 2 288 274 6
3-BC Partizan Igokea Belgrad 4 2 2 289 286 6
4-Efes Pilsen 4 2 2 279 299 6
5-BC Panionios On Telecoms 4 2 2 268 309 6
6-Armani Jeans Milano 4 - 4 280 322 4