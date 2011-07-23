-ERSAN, TABURCU OLDU İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Beşiktaş'ın Avusturya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampı esnasında sakatlanan ve ardından ameliyat olan futbolcu Ersan Adem Gülüm, tedavi gördüğün hastaneden taburcu oldu. Sol dizinden sakatlanması sonrası Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu revize ameliyatı yapılan Ersan'ın bugün hastaneden ayrıldığı bildirildi. Kulüp doktoru Devrim Urgun, yakın zamanda başlayacak olan fizik tedavi programının 6 ay devam edeceğini belirterek, ''Ersan Adem Gülüm, her şey yolunda gittiği takdirde bu sürecin ardından sahalara dönebilecek'' dedi.