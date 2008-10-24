Ersan şov yaptı!



Euroleague'e şampiyonluk parolasıyla giren ve ACB'ye de iyi bir başlangıç yapan İspanya'nın Regal Barcelona ekibi, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Perşembe akşamı Fransa'nın Sluc Nancy ekibine konuk oldu.



İlk dakikalardan itibaren oyuna hakim olan Katalan devi mücadeleden 82-54'lük skorla farklı galip ayrıldı.





Barça'yı galibiyete taşıyan isimlerin başında milli oyuncumuz Ersan İlyasova geldi. 23:16 dakika oyunda kalan Ersan, 18 sayı, (2S: 5/9, 3S: 2/3, SA: 2/2) 12 ribaunt, 1 asist, 1 blokla yıldızlaştı. Fran Vazquez ise 12 sayıyla oynadı.



Fransız temsilcisinde ise Lamayne Wilson 19 sayı, Victor Samnick 11 sayıyla karşılaşmayı tamamladı

