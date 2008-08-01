Ersan Milwaukee'ye göz kırpıyor

Tempo24-



Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın, Barcelona'da sergilediği başarılı performansın ardından eski takımı Milwaukee Bucks'a dönebileceği açıklandı.



Haberde, milli basketbolcunun Mequon'da kendine ait bir evi olduğu ve yaz dönemini Milwaukee'de geçirdiği belirtilirken, genç basketbolcunun çalışmalarını Bucks'ın tesislerinde sürdürdüğü ifade edildi. Ersan İlyasova'nın haklarının Milwaukee Bucks'ta olduğu hatırlatılırken, yıldız oyuncunun İspanya'da daha fazla para kazanacağı için tercihini Barcelona'dan yana kullanabileceği de dile getirildi.



Geçtiğimiz sezon İspanya Ligi'nde 22 maçta forma giyen Ersan, 8.3 sayı, 4.7 ribaunt ortalaması tutturmuştu.



2005 yılında draftların ikinci turunda Milwaukee Bucks tarafından seçilen Ersan, 2005,2006 sezonunda 66 maçta görev yaptı ve 6.1 sayı, 2.9 ribaunt ortalaması yakaladı.

