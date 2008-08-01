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Spor

Ersan Milwaukee'ye göz kırpıyor

İspanya'nın Barcelona takımında başarılı bir sezon geçiren milli basketbolcu Ersan İlyasova, yaz dönemi antrenmanlarını eski takımı Milwaukee Bucks'ın tesislerinde sü

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın, Barcelona'da sergilediği başarılı performansın ardından eski takımı Milwaukee Bucks'a dönebileceği açıklandı.

Haberde, milli basketbolcunun Mequon'da kendine ait bir evi olduğu ve yaz dönemini Milwaukee'de geçirdiği belirtilirken, genç basketbolcunun çalışmalarını Bucks'ın tesislerinde sürdürdüğü ifade edildi. Ersan İlyasova'nın haklarının Milwaukee Bucks'ta olduğu hatırlatılırken, yıldız oyuncunun İspanya'da daha fazla para kazanacağı için tercihini Barcelona'dan yana kullanabileceği de dile getirildi.

Geçtiğimiz sezon İspanya Ligi'nde 22 maçta forma giyen Ersan, 8.3 sayı, 4.7 ribaunt ortalaması tutturmuştu.

2005 yılında draftların ikinci turunda Milwaukee Bucks tarafından seçilen Ersan, 2005,2006 sezonunda 66 maçta görev yaptı ve 6.1 sayı, 2.9 ribaunt ortalaması yakaladı.

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