Ersan İlyasova'nın şov gecesi rekorla sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 121-113 yenerek üst üste 15. galibiyetini aldı ve kulüp rekoru kırdı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 26 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 2 blok, 1 top çalmayla oynadığı mücadelede Hawks'ı 121-113 mağlup ederek art arda 15. maçını kazandı ve kulüp tarihinin bir sezondaki en uzun galibiyet serisine imza attı.

Bu sezon 51. maçını kazanan 76ers'ta Marco Belinelli 20, Amir Johnson 15, Ben Simmons 14 sayıyla oynadı. Konuk takımda bir diğer milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise karşılaşmada forma giymedi.

Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Hawks'ta Taurean Prince 27, Tyler Dorsey 17, Dewayne Dedmon 14 sayı üretti.

Jazz'dan Warriors'a 40 sayı fark

Utah Jazz sahasında son şampiyon Golden State Warriors'ı 40 sayı farkla 119-79 mağlup etti.

Arka arkaya 6. olmak üzere 48. galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda 3. sıraya kadar çıkan Jazz'da Donovan Mitchell 22, Derrick Favors 16, Jonas Jerebko 14 sayı attı.

Bu sezon 24. mağlubiyetini yaşayan Batı Konferansı ikincisi Warriors'ta Klay Thompson 23, Kevin Durant 13, Kevon Looney 12 sayı buldu.

NBA'de normal sezon, yarın sabaha karşı oynanacak maçlarla sona erecek. Doğu Konferansı'nda Toronto Raptors, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Miami Heat, Washington Wizards, Batı Konferansı'nda ise Houston Rockets, Golden State Warriors, Utah Jazz, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs ve Oklahoma City Thunder'dan sonra play-off'a yükselen son takım belli olacak. Batı Konferansı'nda play-off'a kalacak 8. takım, kalan maçların sonucuna göre Minnesota Timberwolves veya Denver Nuggets olacak.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 93-119

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 113-121

Washington Wizards-Boston Celtics: 113-101

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 97-124

Utah Jazz-Golden State Warriors: 119-79

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 99-105