Ersan İlyasova'nın gecesi

NBA'de Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Brooklyn Nets'i 108-107 yendi.

Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Philadelphia'da 33 sayıyla kariyer rekoru kıran Joel Embiid, galibiyette başrolü oynadı. Ev sahibi ekipte kenardan gelerek 30 dakika süre alan Ersan İlyasova, karşılaşmayı 22 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 blokla tamamladı.

Bu sezon 19. mağlubiyetini yaşayan Nets'te Brook Lopez'in 22 sayı, 9 ribaunt, 8 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi. Konuk takımda Joe Harris 19, Jeremy Lin 16, Bojan Bogdanovic 14 sayı üretti.

Duncan'ın forması emekli oldu!

Spurs'te Pelicans ile oynanan karşılaşmanın ardından sezon öncesi basketbolu bırakan Tim Duncan'ın 21 numaralı forması emekli edildi.

Takımında 19 yıl görev yapan ve 5 NBA şampiyonluğu yaşayan Duncan, Spurs'ün kulüp tarihinde George Gervin (44), David Robinson (50), Sean Elliott (32), James Silas (13), Avery Johnson (6), Bruce Bowen (12) ve Johnny Moore'dan (00) sonra forması emekli edilen 8. basketbolcu oldu.

NBA'de günün sonuçları

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 117-110

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 99-79

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 73-82

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 108-107

Orlando Magic-Toronto Raptors: 79-109

Miami Heat-Boston Celtics: 95-105

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 113-100.