Ersan İlyasova'nın 'double-double'ı Sixers'ı kurtarmadı

NBA'de play-off'ları ilk tur maçında Philadelphia 76ers'ı 113-103 yenen Miami Heat, seride durumu 1-1 yaptı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Miami Heat, Doğu Konferansı ilk tur serisi 2. karşılaşmasında konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 113-103 mağlup etti ve saha avantajını ele geçirdi.

Heat'in 36 yaşındaki emektar oyuncusu Dwyane Wade, 28 sayı ve 7 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Goran Dragic 20 sayı, James Johnson ise 18 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma üretti.

76ers'ta Ben Simmons 24 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Dario Saric ise 23 sayı, 9 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı. 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Ersan İlyasova'nın gayreti de galibiyete yetmedi.