Ersan İlyasova'dan Milli takım açıklaması

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Atlanta Hawks'ta oynayan Ersan İlyasova, milli takımla her organizasyonda görev almaya hazır olduğunu söyledi.

Ersan İlyasova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Basketbol Takımı için kapıyı hiçbir zaman kapatmadığını belirterek, "Milli takımda oynamayı çok isterim. Avrupa Şampiyonası'na katılmayı çok istiyordum ama daha önce de açıkladığım sebeplerden dolayı katılamadığım için üzgünüm." diye konuştu.

Milli takımın önünde önemli turnuvalar bulunduğunu ifade eden Ersan, "Önümüzdeki dönemde dünya ve Avrupa şampiyonası var. Ne olursa olsun milli takımın her türlü maçında görev yapmaya hazırım." dedi.

NBA yönetimi sezon ortasında oyuncuların milli takımlarda forma giymesine izin vermediği için, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Cedi Osman ve Ömer Aşık milli takım aday kadrosuna alınamamıştı.