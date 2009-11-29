Ersan İlyasova'dan bir rekor daha

T24 - Milwaukee Bucks, Orlando Magic'e mağlup olurken Ersan İlyasova 16 ribaundla kariyer rekorunu kırdı.



NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Milwaukee Bucks, üst üste dördüncü mağlubiyetini Orlando Magic karşısında aldı. Üçüncü çeyrekte bir ara 15 sayı geriye düşmesine rağmen deplasmanda maçı 100-98 kazanmasını bilen Orlando'da Dwight Howard 25 sayı-20 ribaund ile mücadele etti. Dudağı patlayan ve dört dikişle oyuna devam eden Vince Carter, 25 sayısının 19'unu ikinci yarıda bularak takımının maçı kazanmasını sağladı. Milwaukee'de milli basketbolcumuz Ersan İlyasova 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, aldığı 16 ribaundla kariyer rekorunu kırdı. Milwaukee'de ayrıca Luke Ridnour da 20 sayı-6 asistle mücadele etti.



Bir başka milli basketbolcumuz Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz ise Portland Trail Blazers'ı farklı mağlup etti. Sahasında 108-92'lik galibiyete ulaşan Utah, son altı maçındaki beşinci galibiyetine ulaşırken Carlos Boozer 26 sayı-12 ribaund ile maçın en skoreri oldu. Deron Williams'ın 24 sayı-15 asist ürettiği maçta temsilcimiz Mehmet Okur da 12 sayı-5 ribaund-4 asistle galibiyete katkı yaptı. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Portland'da Brandon Roy 19, LaMarcus Aldridge ise 14 sayıyla oynadılar.



NBA'de gecenin önemli maçında Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'i ağırladı. Maçın başından itibaren üstünlüğü ele alan ve devrede farkı 13 sayıya kadar çıkaran Cleveland, sahadan 111-95'lik galibiyetle ayrılırken, yedide yedi üç sayı isabetiyle oynayan Mo Williams, 25 sayı kaydetti. Bir gece önce Charlotte Bobcats'e mağlup olan Cleveland'da LeBron James 25 sayı-5 ribaund-12 asistle mücadele ederken, kenardan gelen Delonte West ise 10 sayı-10 asistle oynadı. Bu sezonki beşinci mağlubiyetini alan Dallas'ta Dirk Nowitzki 27 sayı-9 ribaund, kenardan gelen Jason Terry ise 25 sayıyla mücadele ettiler.

