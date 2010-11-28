-ERSAN İLYASOVA'DAN 17 SAYI ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) 8 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks'ın sahasında Charlotte Bobcats'i 104-101 yendiği maçta, milli basketbolcu Ersan İlyasova ilk 5'te başladığı oyunda 41 dakika kalarak, 17 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle mücadele etti. Brandon Jennings 32 sayı, 7 asist ve 2 ribauntla maçın en skoreri olurken, John Salmons da 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın 10 dakika oynayıp, skor üretemediği maçta takımı Chicago Bulls, deplasmanda Sacramento Kings'i 96-85 mağlup etti. Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle: New York Knicks - Atlanta Hawks: 90-99 Washington Wizards - Orlando Magic: 99-100 Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies: 92-86 Philadelphia 76ers - New Jersey Nets: 102-86 Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors: 94-104 Dallas Mavericks - Miami Heat: 106-95