Ersan İlyasova ve Semih Erden, Karadağ maçının ardından Ankara'daki atmosferi övdü

Ersan İlyasova: \"İyi şeyler yapmaya devam ediyoruz\"

Semih Erden: \"Bu galibiyet taraftarlarımıza armağanımız olsun

ANKARA, (DHA)

Çin\'de düzenlenecek FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası\'nın eleme müsabakalarında ikinci tur ilk maçında Ankara\'da Karadağ\'ı 79-69 mağlup eden Türkiye A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Ersan İlyasova ve Semih Erden, Uluslararası Basketbol Federasyonu\'nun (FIBA) resmi internet sitesine yaptıkları açıklamalarda Ankara\'daki atmosfer ve taraftarlar hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Karadağ karşısında 17 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynayan Ersan İlyasova, \"Milli Takım\'da olmak benim için muhteşem bir duygu. Bu takımda yeniden yer almak beni heyecanlandırıyor ve onurlandırıyor. Maç boyunca salonda harika bir atmosfer vardı, taraftarlarımız bizim için her zaman ekstra motivasyon kaynağı oluyor. Ankara bize hep iyi geliyor. Karadağ galibiyetinin ardından şimdi Slovenya\'ya olumlu bir ruh haliyle gideceğiz\" dedi.

İLYASOVA: \"İYİ ŞEYLER YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ\"

Taraftarların da desteğiyle başarılı sonuçlar almaya devam ettiklerini söyleyen tecrübeli basketbolcu açıklamalarına şöyle devam etti;

\"2010 Dünya Şampiyonası\'nın grup müsabakalarını da Ankara\'da oynamıştık. O zaman da inanılmaz bir atmosfer vardı. O zaman güzel şeyler başarmıştık ve şimdi de taraftarlarımızın desteği ile iyi şeyler yapmaya devam ediyoruz.\"

SEMİH ERDEN: \"BU GALİBİYET TARAFTARLARIMIZA ARMAĞANIMIZ OLSUN\"

Karadağ maçında 16 sayıyla oynayan Semih Erden, grubun ilk karşılaşmasını kazanmanın önemine değinerek, \"Grubun ilk maçında kazanmak bizim için önemliydi. Muhteşem bir seyircinin önünde, dolu bir salona oynadık. Taraftarımız bizi yalnız bırakmadı ve çok güzel bir atmosfer yarattılar. Kazandığımız için mutluyuz, bu galibiyet taraftarlarımıza armağanımız olsun\" şeklinde konuştu.

Ankaralı taraftarların kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığına da vurgu yapan Erden, açıklamalarını şöyle sürdürdü;

\"Ankara seyircisi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Onların bu güçlü desteği ile burada iyi galibiyetler aldık. 2010 Dünya Kupası\'nda da grup maçlarını burada oynamıştık. Yine muhteşem bir atmosfer vardı. Burada oynamak bize her zaman iyi gelmiştir, 2010\'da da böyleydi, 2018\'de de böyle. Başarılara ilk adımı attığımız yerdir Ankara. Onun için burada taraftarlarımızın önünde oynamayı seviyoruz.\"

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri\'nin ikinci turundaki ikinci maçında 17 Eylül\'de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.

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