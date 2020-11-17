T24 LogoT24 Logo
Spor

Ersan İlyasova'nın yeni takımı belli oldu

17 Kasım 2020 21:14

NBA'de takas döneminin açılmasının ardından takımlar arası değişiklikler yapılmaya devam ediyor. Milli basketbolcu Ersan İlyasova, Sacramento'ya takas edildi. Milwaukee, bunun karşılığında Bogdan Bogdanovic'i kadrosuna kattı.

ETİKETLER

Ersan İlyasovaErsan İlyasova MilwaukeeMilwaukeeMilwaukee BucksBogdan Bogdanovic
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24