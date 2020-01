-Ersan İlyasova, kariyerinin ribaunt rekorunu kırdı ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) 13 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks'da oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımının Houston Rockets'ı deplasmanda 105-99 yendiği karşılaşmayı 7 sayı, 19 ribaundla tamamladı ve kariyerinin ribaunt rekorunu kırdı. 28 dakika sahada kalan İlyasova, maçta 5 hücum, 14 savunma ribaundu aldı ve takımının galibiyetine büyük katkı sağladı. Bucks'da en skorer isimler, 20'şer sayı atan Brandon Jennings ve Stephen Jackson oldu. Rockets'da ise Kevin Martin'in 29, Luis Scola'nın 18 sayısı yenilgiyi engellemedi. -Okur'dan 11 sayı- New Jersey Nets'de forma giyen milli basketbolcu Mehmet Okur, takımının deplasmanda Philadelphia 76'ers'ı 97-90 yendiği maçta 11 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle oynadı. 33 dakika sahada kalan Okur, 5 kez kullandığı 2 sayılık atışlarda isabet bulamadı, ancak 8 kez kullandığı 3 sayılık atışlarda 3 kez isabet sağladı. Okur, 2 kez kullandığı serbest atışlarda da isabet kaydetti. Nets'de Deron Williams, 34 sayı, 11 asistle ''double-double'' yaparak takımının galibiyetini büyük katkı sağladı. New Jersey ekibinde, Anthony Morrow 16 sayı, Kris Humphries 13 sayıyla oynadı. 76'ers'da ise en skorer isim 17 sayı atan Louis Williams oldu. NBA'de Utah Jazz forması giyen Enes Kanter ise, takımının sahasında Toronto Raptors'a 111-106 yenildiği maçta 18 dakika sahada kaldı ve maçı 5 sayı,3 ribauntla tamamladı. Chicago Bulls'da forma giyen milli basketbolcu Ömer Aşık, takımının sahasında Indiana Pacers'ı 95-90 yendiği maçta 12 dakika sahada kaldı ve sayı atamadı. Aşık, karşılaşmayı 5 ribaunt 1 asistle tamamladı. Cleveland Cavaliers'da oynayan Semih Erden ise, takımının sahasında New York Knicks'i 91-81 yendiği maçta forma giymedi. /* Gecenin toplu sonuçları şöyle: Golden State Warriors - Portland T. Blazers: 101 - 93 L.A. Lakers - L.A. Clippers: 96 - 91 Sacramento Kings - Denver Nuggets: 93 - 122 Utah Jazz - Toronto Raptors: 106 - 111 Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves: 90 - 105 San Antonio Spurs - Atlanta Hawks: 105 - 83 Chicago Bulls - Indiana Pacers: 90 - 95 Oklahoma City Thunder - New Orleans Hornets: 101 - 91 Houston Rockets - Milwaukee Bucks: 99 - 105 Detroit Pistons - Miami Heat: 98 - 101 Cleveland Cavaliers - New York Knicks: 91 - 81 Philadelphia 76ers - New Jersey Nets: 90 - 97 Washington Wizards - Charlotte Bobcats: 92 - 75 */