T24 LogoT24 Logo
Spor

Ersan İlyasova, kariyerinin ribaunt rekorunu kırdı ANKARA (A.A)

26 Ocak 2012 13:14

-Ersan İlyasova, kariyerinin ribaunt rekorunu kırdı ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) 13 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks'da oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımının Houston Rockets'ı deplasmanda 105-99 yendiği karşılaşmayı 7 sayı, 19 ribaundla tamamladı ve kariyerinin ribaunt rekorunu kırdı. 28 dakika sahada kalan İlyasova, maçta 5 hücum, 14 savunma ribaundu aldı ve takımının galibiyetine büyük katkı sağladı. Bucks'da en skorer isimler, 20'şer sayı atan Brandon Jennings ve Stephen Jackson oldu. Rockets'da ise Kevin Martin'in 29, Luis Scola'nın 18 sayısı yenilgiyi engellemedi.  -Okur'dan 11 sayı- New Jersey Nets'de forma giyen milli basketbolcu Mehmet Okur, takımının deplasmanda Philadelphia 76'ers'ı 97-90 yendiği maçta 11 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle oynadı. 33 dakika sahada kalan Okur, 5 kez kullandığı 2 sayılık atışlarda isabet bulamadı, ancak 8 kez kullandığı 3 sayılık atışlarda 3 kez isabet sağladı. Okur, 2 kez kullandığı serbest atışlarda da isabet kaydetti. Nets'de Deron Williams, 34 sayı, 11 asistle ''double-double'' yaparak takımının galibiyetini büyük katkı sağladı. New Jersey ekibinde, Anthony Morrow 16 sayı, Kris Humphries 13 sayıyla oynadı. 76'ers'da ise en skorer isim 17 sayı atan Louis Williams oldu. NBA'de Utah Jazz forması giyen Enes Kanter ise, takımının sahasında Toronto Raptors'a 111-106 yenildiği maçta 18 dakika sahada kaldı ve maçı 5 sayı,3 ribauntla tamamladı. Chicago Bulls'da forma giyen milli basketbolcu Ömer Aşık, takımının sahasında Indiana Pacers'ı 95-90 yendiği maçta 12 dakika sahada kaldı ve sayı atamadı. Aşık, karşılaşmayı 5 ribaunt 1 asistle tamamladı. Cleveland Cavaliers'da oynayan Semih Erden ise, takımının sahasında New York Knicks'i 91-81 yendiği maçta forma giymedi. /* Gecenin toplu sonuçları şöyle: Golden State Warriors - Portland T. Blazers: 101 - 93   L.A. Lakers - L.A. Clippers:                  96 - 91  Sacramento Kings - Denver Nuggets:            93 - 122   Utah Jazz - Toronto Raptors:                 106 - 111  Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves:    90 - 105   San Antonio Spurs - Atlanta Hawks:           105 - 83   Chicago Bulls - Indiana Pacers:               90 - 95    Oklahoma City Thunder - New Orleans Hornets: 101 - 91   Houston Rockets - Milwaukee Bucks:            99 - 105  Detroit Pistons - Miami Heat:                 98 - 101   Cleveland Cavaliers - New York Knicks:        91 - 81    Philadelphia 76ers - New Jersey Nets:         90 - 97    Washington Wizards - Charlotte Bobcats:       92 - 75    */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24