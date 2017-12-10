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Spor

Ersan İlyasova, Hawks’a galibiyeti getirdi

Atlanta Hawks'ın Orlando Magic'i mağlup ettiği maçta yüzde 100 saha içi isabetiyle 26 sayı kaydeden Ersan İlyasova takımının en skorer ismi oldu

10 Aralık 2017 20:29

NBA'de Doğu Konferansı'nın alt sıralarından kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Atlanta Hawks evinde Orlando Magic'i 117-110 mağlup etti.

Magic'in galibiyetinde başroldeki isim, milli basketbolcu Ersan İlyasova'ydı. Yüzde 100 saha içi isabetiyle 26 sayı kaydeden ve kendi adına sezonun en skorer maçını oynayan Ersan ayrıca 4 asist yaptı, 3 de ribaunt aldı. Hawks'ta Kent Bazemore 19 sayı 7 asist 6 ribaunt ve Dennis Schroder 18 sayı 7 asistlik katkıda bulundu.

Magic'te 31 sayı, 13 ribaunt 10 asistle triple-double yapan Nikola Vucevic ve 29 sayı 7 ribaunt 5 asistle oynayan Jonathon Simmons'ın gayreti mağlubiyeti önleyemedi.

 

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Ersan İlyasovaNBAHawksMagicGalibiyet26 sayı

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