Ersan İlyasova, Hawks’a galibiyeti getirdi

NBA'de Doğu Konferansı'nın alt sıralarından kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Atlanta Hawks evinde Orlando Magic'i 117-110 mağlup etti.

Magic'in galibiyetinde başroldeki isim, milli basketbolcu Ersan İlyasova'ydı. Yüzde 100 saha içi isabetiyle 26 sayı kaydeden ve kendi adına sezonun en skorer maçını oynayan Ersan ayrıca 4 asist yaptı, 3 de ribaunt aldı. Hawks'ta Kent Bazemore 19 sayı 7 asist 6 ribaunt ve Dennis Schroder 18 sayı 7 asistlik katkıda bulundu.

Magic'te 31 sayı, 13 ribaunt 10 asistle triple-double yapan Nikola Vucevic ve 29 sayı 7 ribaunt 5 asistle oynayan Jonathon Simmons'ın gayreti mağlubiyeti önleyemedi.