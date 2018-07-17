Ersan İlyasova, eski takımına döndü

NBA takımlarından Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers ile sözleşmesi sona eren Ersan İlyasova'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Milwaukee Bucks ekibinin internet sitesinden yaptığı açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki 31 yaşındaki milli oyuncu ile yeniden sözleşme imzalandığı bildirildi. Deneyimli oyuncu ilk olarak 2005 NBA draftında 36. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilmişti.



Geçen sezon 46'sı Hawks, 23'ü 76ers'ta olmak üzere 69 maça çıkan Ersan, 10.9 sayı ve 5.9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.