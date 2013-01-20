Ersan İlyasova büyüledi!

Jim Boylan göreve gelmesiyle birlikte istikrarlı bir performans sergilemeye başlayan Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers’ı 110-104 mağlup etti. 26 dakika sahada kalan Ersan İlyasova, 27 sayı, 14 ribaunt ve 4 asistlik performansıyla maça damgasını vurdu.



NBA'de sabaha karşı 8 maç oynandı. Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın 27 sayı ve 14 ribaund ile sezonun en yüksek skoruna ulaştığı ve ''double double'' yaptığı maçta, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 110-104 yendi.

Milwaukee'de Brandon Jennigs, 30 sayı, 8 asist ve 3 top çalmayla sahanın en skoreri oldu. Monta Ellis, 13 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 5 top çalmayla oynarken, kenardan oyuna giren Mike Dunleavy de 14 sayı ve 5 ribaunluk katkı yaptı.

Trail Blazers'da ise çaylak oyun kurucu Damian Lillard'ın 26 sayı ve 10 ribaund, All-Star uzun LaMarcus Aldridge'in 20 sayı ve 14 ribaund ve Wesley Matthews'un 21 sayılık performansı takımlarının üst üste 5'inci maçını kaybetmesini engelleyemedi.

NBA'de Türkiye'yi temsil eden bir diğer basketbolcu Enes Kanter'in takımı Utah Jazz, ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 109-98 yenerek, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Jazz'da Randy Foye, 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Al Jefferson ise 14 sayı ve 11 asistle ''double double''a imza attı. Yedek oyuncular Derrick Favors, 19 sayı ve 8 ribaund ve DeMarre Carroll, 13 sayı ve 5 ribaundla galibiyette pay sahibi oldu. Enes Kanter ise benchten oyuna girerek, 18 dakikada 14 sayı ve 5 ribaund üretti.

Cavaliers'da çaylak oyuncular Dion Waiters, 23 sayıyla sahanın en skoreri olurken, Tyler Zeller, 13 sayı, 14 ribaund ve 3 blokla ''double double'' yaptı. Kyrie Irving'in 18 sayı ve 9 asistle oynadığı maçta, Tristan Thompson da 12 sayı ve 11 ribaundla ''double double'' yapan diğer bir Cavaliers oyuncusu oldu.



Grizzlies, Bulls'u uzatmada mağlup etti



Batı Konferansı takımlarından Memphis Grizzlies, konuk olduğu Doğu takımı Chicago Bulls'u uzatma sonunda 85-82 mağlup etti. Grizzlies'de İspanyol pivot Marc Gasol, 19 sayı ve 8 ribaund ve Zach Randolph, 13 sayı ve 19 ribaundla galibiyetin mimarları oldu. Rudy Gay, 16 sayı ve 8 ribaund ve Mike Conley, 13 sayı, 9 asist, 3 top çalma ve 3 blokla galibiyette önemli rol oynadı.

Bulls cephesindeyse 18 sayı, 8 ribaund ve 3 top çalma üreten All-Star oyuncu Carlos Boozer ve 17 sayı ve 14 ribaunla ''double double'' yapan Jimmy Butler'ın gayreti galibiyete yetmedi. Yedek oyuncular Taj Gibson, 10 sayı, 12 ribaund ve 4 blok ve Nate Robinson, 11 sayı ve 5 asist kaydetti.

Toplu sonuçlar şöyle:

Charlotte Bobcats-Sacramento Kings: 93-97

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 93-98

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 82-85 (uzatmada)

New Orleans Hornets-Golden State Warriors: 112-116

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 92-79

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 109-98

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 104-110

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 94-87