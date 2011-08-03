-ERSAN İLYASOVA ANADOLU EFES'TE İSTANBUL (A.A) - 03.08.2011 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Anadolu Efes, NBA takımlarından Milwaukee Bucks formasını giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova ile anlaştı. Anadolu Efes Genel Menajeri Engin Özerhun, Ersan'ın NBA'deki lokavt süresince lacivert-beyazlı formayı giyeceğini açıkladı. Ersan'ın sözleşmesi olduğu için lokavt bittiği an takımına döneceğini vurgulayan Özerhun, ''Ersan ile NBA'de lokavt bittiği an gitmek koşuluyla 1 yıllık anlaşma yaptık. Lokavt devam ederse sezon sonuna kadar Ersan bizimle olacak'' diye konuştu. Engin Özerhun, NBA takımlarından Portland Trail Blazers'ın forması giyen Avustralya Milli Takımı'nın oyun kurucusu Patrick Mills ile de görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.