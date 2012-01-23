-Ersan İlyasova 16 sayı attı ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) 5 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks'da forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımının deplasmanda Miami Heat'i 91-82 yendiği maçta 16 sayı atarak galibiyete büyük katkıda bulundu. Karşılaşmaya ilk 5'te başlamamasına rağmen 22 dakika sahada kalan Ersan, mücadeleyi 16 sayı ve 6 ribaunt ile tamamladı. 5 kez kullandığı 2 sayılık atışların 4'ünde isabet bulan Ersan, bir kez üç sayılık isabet sağladı ve kullandığı 5 serbest atışı da sayıya çevirdi. Bucks'da en skorer isim 23 sayıyla oynayan Brandon Jennings oldu. Milwaukee ekibinde Andrew Bogut 13, Stephen Jackson ve Shaun Livingstone 10'ar sayı kaydettiler. Dwyane Wade'in forma giymediği Heat'de en skorer isim 28 sayı, 13 ribauntla ''double-double'' yapan LeBron James oldu. Miami ekibinde, Chris Bosh'un 23, Mario Chalmers'ın 12 sayısı mağlubiyeti engellemedi. Bu sonuçla Bucks, 15. maçında 6. galibiyetini, Heat, 16. maçında 5. mağlubiyetini aldı. NBA'de forma giyen bir diğer milli basketbolcu Mehmet Okur da, takımı New Jersey Nets'in sahasında Charlotte Bobcats'i 97-87 yendiği maçta 7 sayı kaydetti. Okur, 30 dakika sahada kaldığı maçı 7 sayı, 4 ribaunt 1 asistle tamamladı. Karşılaşmada takımların en skorer isimleri, Nets'de 20 sayıyla Marshon Brooks, Bobcats'de 16 sayıyla Kemba Walker oldu. Gecenin toplu sonuçları şöyle: Washington Wizards - Boston Celtics: 94 - 100 Los Angeles Clippers - Toronto Raptors: 103 - 91 Miami Heat - Milwaukee Bucks: 82 - 91 New Jersey Nets - Charlotte Bobcats: 97 - 87 Los Angeles Lakers - Indiana Pacers: 96 - 98