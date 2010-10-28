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Spor

ERSAN İLYASOVA 16 DAKİKADA 4 SAYI YAPTI ANKARA (A.A)

28 Ekim 2010 16:28

-ERSAN İLYASOVA 16 DAKİKADA 4 SAYI YAPTI ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun 2. gününde 13 maç oynandı. İlk maçında Boston Celtics'e yenilen ligin şampiyonluk adaylarından Miami Heat, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Deplasmanda Philadelphia 76'ers'ı 97-87 yenen Heat'de Dwyane Wade 30 sayıyla oynadı. Evan Turner'ın 16 sayıyla en skorer isim olduğı 76'ers'da Louis Williams ve Thaddeus Young 15'er sayı üretti. LeBron James'in Heat'e transfer olmasından sonra, 7 yılın ardından ilk kez LeBron'suz bir maça çıkan Cleveland Cavaliers, şampiyonluk adaylarından Boston Celtics'i 95-87 yenmeyi başardı. Celtics'de, milli basketbolcu Semih Erden forma giyme fırsatı bulamadı. Milwaukee Bucks'da forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, Bucks'ın New Orleans Hornets'a deplasmanda 95-91 yenildiği maçta 16 dakika forma giydi. İlyasova, maçı 4 sayı, 3 ribaunt ile tamamladı. Chicago Bulls forması giyen milli basketbolcu Ömer Aşık da takımının deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 106-95 yenildiği maçta 2,5 dakika oynama fırsatı buldu, ancak maçı sayısız ve ribauntsuz tamamladı. Utah Jazz'da forma giyen milli oyuncu Mehmet Okur ise sakatlığı nedeniyle takımının Denver Nuggets'a deplasmanda 110-88 mağlup olduğu maçta oynamadı. Ligde alınan sonuçlar şöyle: Cleveland Cavaliers - Boston Celtics:  95-87 New Jersey Nets - Detroit Pistons   : 101-98 Philadelphia 76'ers - Miami Heat    :  97-87 Toronto Raptors - New York Knicks   :  98-93 New Orleans Hornets-Milwaukee Bucks :  95-91 Minnesota Timb. - Sacramento Kings  : 116-117  Oklahoma City - Chicago Bulls       : 106-95 Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks   : 104-119  Dallas Mavericks - Charlotte Bobcats: 101-86 Denver Nuggets - Utah Jazz          : 110-88 San Antonio Spurs - Indiana Pacers  : 122-109 Golden State W. - Houston Rockets   : 132-128 LA Clippers - Portland Trail Blazers:  99-98 Lige, TSİ yarın sabaha karşı yapılacak 2 maçla devam edilecek.

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