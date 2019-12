-ERSAN İLYASOVA 16 DAKİKADA 4 SAYI YAPTI ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun 2. gününde 13 maç oynandı. İlk maçında Boston Celtics'e yenilen ligin şampiyonluk adaylarından Miami Heat, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Deplasmanda Philadelphia 76'ers'ı 97-87 yenen Heat'de Dwyane Wade 30 sayıyla oynadı. Evan Turner'ın 16 sayıyla en skorer isim olduğı 76'ers'da Louis Williams ve Thaddeus Young 15'er sayı üretti. LeBron James'in Heat'e transfer olmasından sonra, 7 yılın ardından ilk kez LeBron'suz bir maça çıkan Cleveland Cavaliers, şampiyonluk adaylarından Boston Celtics'i 95-87 yenmeyi başardı. Celtics'de, milli basketbolcu Semih Erden forma giyme fırsatı bulamadı. Milwaukee Bucks'da forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, Bucks'ın New Orleans Hornets'a deplasmanda 95-91 yenildiği maçta 16 dakika forma giydi. İlyasova, maçı 4 sayı, 3 ribaunt ile tamamladı. Chicago Bulls forması giyen milli basketbolcu Ömer Aşık da takımının deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 106-95 yenildiği maçta 2,5 dakika oynama fırsatı buldu, ancak maçı sayısız ve ribauntsuz tamamladı. Utah Jazz'da forma giyen milli oyuncu Mehmet Okur ise sakatlığı nedeniyle takımının Denver Nuggets'a deplasmanda 110-88 mağlup olduğu maçta oynamadı. Ligde alınan sonuçlar şöyle: Cleveland Cavaliers - Boston Celtics: 95-87 New Jersey Nets - Detroit Pistons : 101-98 Philadelphia 76'ers - Miami Heat : 97-87 Toronto Raptors - New York Knicks : 98-93 New Orleans Hornets-Milwaukee Bucks : 95-91 Minnesota Timb. - Sacramento Kings : 116-117 Oklahoma City - Chicago Bulls : 106-95 Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks : 104-119 Dallas Mavericks - Charlotte Bobcats: 101-86 Denver Nuggets - Utah Jazz : 110-88 San Antonio Spurs - Indiana Pacers : 122-109 Golden State W. - Houston Rockets : 132-128 LA Clippers - Portland Trail Blazers: 99-98 Lige, TSİ yarın sabaha karşı yapılacak 2 maçla devam edilecek.