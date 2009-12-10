Ersan, Hido'yu farklı geçti: 117-95

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ne (NBA) 9 karşılaşmayla devam edilirken, iki milli basketbolcu karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Ersan İlyasovalı Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı 117-95 yendi.



NBA'de geceyi "Türk gecesi" yapan karşılaşmada, sahasında Toronto Raptors'ı ağırlayan Milwaukee Bucks, rakibini 117-95 mağlup ederken, milli basketbolculardan Ersan İlyasova, 33 dakika forma giydi, 17 sayı ve 9 asistlik performansla oynadı.



Ev sahibi takımda, Brandon Jennings attığı 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Luc Mbah a Moute 16, Carlos Delfino 14, Andrew Bogut 12, yedekten gelen Roko Ukic 17 ve Luke Ridnour da 15 sayı üretti.



Konuk takım Raptors'da milli basktebolcu Hidayet Türkoğlu 31 dakika oynadığı maçta, 9 sayı, 3 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi.



Raptors'da, Chris Bosh 26 sayı atarak maçın en skorer ismi olmasına rağmen yenilginin önüne geçemedi.



Konuk ekipte, Jarret Jack 12, Demar Derozan 8, Rasho Nesterovic 2, yedekten gelen Sonny Weems 12 ve Antoine Wright 10 sayı üretti.



Bradley Center'da 12 bin 637 basketbolseverin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı da 57-45'lik skorla ev sahibi takım üstünlüğüyle geçildi.



Memo, Kobe'ye direnemedi



Türk basketbolculardan Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz, konuk olduğu Los Angeles Lakers'a 101-77 yenilirken, 33 dakika görev alan milli basketbolcunun 14 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi.



Konuk Jazz'de, Deron Williams attığı 17 sayıyla takımın en skoreri olurken, Carlos Boozer 11, Ronnie Brewer 9, Wesley Matthews 7 ve yedekten gelen oyuncular arasında en çok katkı yapan C.J. Miles 14 sayı üretti.



Ev sahibi takımı galibiyete taşıyan Kobe Bryant, attığı 27 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.



Lakers'da, Pau Gasol 19, Ron Artest 16, Andrew Bynum 14 sayı kaydederken, ilk beş başlayan oyun kurucu Derek Fisher hiç sayı üretemedi. Yedekten gelen Jordan Farmar da 11 sayı attı.



Staples Center'da yaklaşık 19 bin seyircinin izlediği maçın ilk yarısı 52-48'lik sonuçla konuk Utah Jazz lehine tamamlandı.



Ligde alınan sonuçlar şöyle:



Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 118-83

Indiana Pacers-Portland Trail Blazzers: 91-102

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 86-90

New Jersey Nets-Golden State Warriors: 89-105

Minnesota Timberwolves-New Orleans Hornets: 96-97

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 95-85

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 118-106



Lige, TSİ yarın sabaha karşı yapılacak 9 maçla devam edilecek.

