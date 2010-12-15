-ERSAN GÜLÜM'E AVUSTRALYA'DAN DAVET SYDNEY (A.A) - 15.12.2010 - Beşiktaş'ın Avustralya doğumlu Türk futbolcusu Ersan Gülüm, bu ülkenin milli futbol takımına çağrıldı. Siyah-beyazlı futbolcu, gelecek ay Katar'da düzenlenecek Asya Kupası'nda mücadele edecek Avustralya'nın 50 kişilik aday kadrosuna dahil edildi. (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hidddink, geçen ay 23 yaşındaki futbolcuyu, Hollanda ile yapılan hazırlık maçına çağırmış, ancak Ersan Gülüm maçta oynama şansı bulamamıştı. Daha önce Avustralya 23 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen Gülüm'ün yer aldığı 50 kişilik aday kadro, 28 Aralık'ta 23 kişiye indirilecek. Asya Kupası, 7-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.