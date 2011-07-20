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Spor

ERSAN GÜLÜM'DEN KÖTÜ HABER İSTANBUL (A.A)

20 Temmuz 2011 23:45

-ERSAN GÜLÜM'DEN KÖTÜ HABER İSTANBUL (A.A) - 20.07.2011 - Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Ersan Gülüm'ü ameliyat eden Prof. Dr. Ömer Taşer, oyuncunun sezonun ilk yarısında forma giymesinin mümkün görünmediğini bildirdi.  Prof. Dr. Ömer Taşer, Beşiktaş'ın Avusturya kampında sakatlanan ve bugün Acıbadem Fulya Hastanesinde ameliyat edilen Ersan Gülüm ile ilgili yaptığı açıklamada, futbolcunun ciddi bir sakatlık geçirdiğini söyledi. Taşer, şunları kaydetti:   ''Bu tip sakatlıklar sporcuların büyük ameliyatlar geçirmesiyle sonuçlanır. Muayene sırasında Ersan Gülüm'ün kopan bağının yanı sıra, ek bir sorun olarak ayağında sol açı bozukluğu olduğunu tespit ettik. Bu sorunlar nedeniyle Ersan Gülüm'ün ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu revize ameliyatı oldu. Hastanın kendinden alınan greftlerle kopan bağının revizyonu gerçekleştirildi. Ameliyattan sonra da iki yönlü rehabilitasyon uygulamayı planlıyoruz. Bu sayede hastamızın ön çapraz bağlarıyla ilgili mevcut durumu iyileştirilecek. Ayrıca ileride geçirebileceği sakatlıkları önlemeye yönelik çalışmalar da başlatılmış olacak.'' Ersan Gülüm'ün yaşadığı sakatlığın spor hayatına engel teşkil etmeyeceğini kaydeden Taşer, ''Futbolcunun, sezonun ilk yarısında forma giymesi mümkün görünmüyor. Beşiktaş Kulübünün iyi bir sağlık ekibi var. Biz de kulübün sağlık ekibiyle birlikte hastamızı yakından takip ediyoruz'' şeklinde konuştu.

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