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Spor

Ersan Gülüm sezonu kapattı!

Beşiktaş’a kiralık olarak gelen ve kendini gösteren Ersan Gülüm’ün sezonu kapadığı açıklandı...

27 Ocak 2011 02:00

T24 - Beşiktaş’a kiralık olarak gelen ve kendini gösteren Ersan Gülüm’ün sezonu kapadığı açıklandı. Trabzon maçının son dakikasında sakatlanan oyuncunun sol diz, ön çapraz bağlarında yırtık belirlendi. Genç futbolcu ameliyat olacak

Trabzonspor galibiyeti, Beşiktaşlılar açısından mutluluktan hüzne dönüştü. Lig liderini deviren ve gruptan çıkarak çeyrek finale ulaşan siyah-beyazlılar, Ersan Gülüm’den gelen acı haberle sarsıldı. Genç oyuncunun sezonu kapadığı belirtildi. 

Genç futbolcu sezonu kapattı...

Karşılaşmanın son dakikasında, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kalan başarılı oyuncu, sol dizine aldığı darbeden dolayı hastaneye götürüldü. Burada çekilen MR sonucunda, genç oyuncunun sol diz ön çapraz bağlarında yırtık olduğu, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Ersan gelecek hafta içerisinde ameliyat olacak.


Adanaspor’dan kiralanmıştı

Adanaspor’dan Beşiktaş’a kiralanan, kısa sürede takımın bankoları arasında yer bulan genç futbolcu, oynadığı futbolla milli takım düzeyine ulaşmıştı. Avustralya Milli Takımı’ndan da davet alan, ancak ay-yıldızı tercih ettiğini açıklayan başarılı oyuncuya nazar değdi.

Ersan Gülüm’ün bu sakatlığı, Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster’in de hesaplarını bozdu. Savunmayı Ersan - İbrahim Toraman ikilisine emanet eden Alman hoca, bu şekilde yabancı kontenjanından kurtuluyor, Sivok’u yedekte oturtabiliyordu. Ancak Schuster’in artık Sivok’a dönmek zorunda kalacağı ve yabancı kontenjanından birini stoperde kullanacağı ifade edildi


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