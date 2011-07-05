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Spor

ERSAN GÜLÜM SAKATLANDI LEOGANG (A.A)

05 Temmuz 2011 00:30

-ERSAN GÜLÜM SAKATLANDI LEOGANG (A.A) - 04.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta Ersan Gülüm sakatlanarak antrenmanı bıraktı. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Leogang kasabasında devam eden Beşiktaş'ta akşam antrenmanında yaşanan talihsiz sakatlanma moral bozdu. Antrenmanda dar alanda yapılan çift kale maçta topu durdurmak isteyen Ersan birden bağırarak yere yığıldı. Eski sakatlığının olduğu yerden dizinin döndüğü belirtilen Ersan Gülüm tedavi altına alındı. Dakikalarca yerde acı içinde bağıran Ersan'ın durumunun ciddi olduğu ancak kesin durumun doktor kontrolünden sonra belli olacağı ifade edildi. Öte yandan Beşiktaş, Avusturya'daki ilk antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Beşiktaş yarın, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.

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