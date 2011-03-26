-ERSAN GÜLÜM İSTANBUL'A DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Ersan Adem Gülüm, Avustralya'daki tedavisini tamamlayarak İstanbul'a döndü. Antrenman öncesinde fizyoterapistler tarafından hazırlanan program dahilinde çalışmalara başlayan Beşiktaş'ın genç futbolcusu, takım arkadaşlarını ve futbol oynamayı çok özlediğini söyledi. Bundan sonra tedavisini ve çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek olan Ersan, ''İstanbul'a geri geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce futbol oynamam için gerekli kuvveti kazanıp takıma geri dönmek istiyorum'' diye konuştu.