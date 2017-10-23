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Spor

Ersan Gülüm hastanelik oldu

Kaburgası kırılan milli futbolcu 12 dakika daha sahada kaldı

23 Ekim 2017 14:50

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ersan Gülüm, takımı Adelaide United'ın Melbourne Victory ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlandı. Kaburgaları kırıldığı halde oyuna devam eden Ersan Gülüm, maçın ardından acil servise kaldırıldı.

Avustralya Ligi’nde Adelaide United ile Melbourne Victory arasındaki maçta Ersan Gülüm’den sakatlık haberi geldi. Kariyerine Adelaide United takımında devam eden Ersan Gülüm, Adleaide Oval Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 78. dakikasında sakatlandı.

 NTV Spor’da yer alan habere göre sakat sakat oynamaya devam eden milli futbolcu, maçın ardından acil servise kaldırıldı.

Kırıklara bağlı akciğer yaralanması var

Yapılan kontrollerde Ersan’ın kaburgalarında kırık ve bunun sonucunda pneumothoraks (akciğer yaralanması) belirlendi. Wakefield Hastanesi’nde acil servis kaldırılan Ersan’ın antrenmanlara dönmesinin bile birkaç hafta süreceği açıklandı. Adelaide United Futbol Genel Menajeri Ante Kovacevic, “Ersan hastanede iki gün geçirdi. Solunum sistemi uzmanlarının gözetiminde. Ancak onların onayından sonra aramıza katılabilir. Bunun da birkaç hafta alabileceğini öngörüyoruz

 

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