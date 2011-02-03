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Spor

ERSAN GÜLÜM AVUSTRALYA'DA AMELİYAT OLDU İSTANBUL (A.A)

03 Şubat 2011 13:08

-ERSAN GÜLÜM AVUSTRALYA'DA AMELİYAT OLDU İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - Beşiktaşlı futbolcu Ersan Adem Gülüm, Avustralya'da ameliyat oldu.  Siyah-beyazlı kulüpten verilen bilgiye göre, sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen ve sezonu kapatan Ersan, Avustralya'nın Melbourne kentinde ameliyat edildi.  Dr. David Young tarafından dün ameliyatı gerçekleştirilen Ersan'ın sağlık durumuyla ilgili kulüp doktoru Devrim Urgun bir açıklama yaptı. Dr. Urgun, Ersan'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek, ''Ameliyat sonrası iki gün hastanede kalacak. Tedavisi 3 ay Avustralya'da sürecek. Daha sonra tedavisine İstanbul'da devam edilecek'' dedi.

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