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Spor

ERSAN GÜLÜM 4 YIL BEŞİKTAŞ'TA İSTANBUL (A.A)

07 Haziran 2011 14:40

-ERSAN GÜLÜM 4 YIL BEŞİKTAŞ'TA İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - Beşiktaş Kulübü, geride kalan sezonda kiralık olarak oynattığı Adanasporlu futbolcu Ersan Adem Gülüm'ün transferini duyururken, 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Ticaret ve Sanayi A.Ş'den, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, ''Oyuncu Ersan Adem Gülüm'ün transferi konusunda 4 yıllık (2014-2015 sezon sonuna kadar) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya istinaden futbolcuya yıllık 1 milyon 200 bin Avro garanti ücret ve 20 bin Avro maç başı ücreti ödenecektir'' denildi.

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