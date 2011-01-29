-ERSAN GÜLÜM: "AMELİYAT OLACAĞIM" İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile yaptığı maçın son dakikasında sakatlanarak sezonu kapatan genç futbolcu Ersan Gülüm, en kısa sürede ameliyat olacağını söyledi. Ersan, BJK TV'de yer alan röportajında, maçın biteceği 90. dakikada sakatlandığını belirterek, ''Yan bağlarda yırtıklar var. Ön çapraz da yırtık. En kısa zamanda ameliyat olacağım. Büyük ihtimalle Avustralya'ya gideceğim. Rehabilitasyonlardan sonra yavaş yavaş kendi çalışmalarıma başlayacağım'' dedi. Takımda yıldız oyuncuların olmasının bazı şeyleri daha kolay yapmalarını sağladığını kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, ligde bütün maçları kazanacak şekilde konulan hedef konusuna ise ''17'de 17 yapmaktan ziyade maçlara teker teker bakmak gerekiyor. Şu ana kadar ikinci yarı itibariyle üç maç oynadık. Her hafta hangi rakip varsa onu düşünmek lazım. 17'de 17 olarak düşünülürse zor gözüküyor'' diye konuştu. Ersan, Beşiktaş olarak üç kulvarda mücadele eden bir ekip olduklarına dikkati çekerek, ''Mutlaka mücadele ettiğimiz üç kupadan birini kazanacağız. Kupaların üçü de olabilir'' dedi. -''BAŞKA MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK TÜRKİYE'YE İHANET GİBİ OLUR''- Avustralya milli takımının ardından Türk milli takımını seçmesi konusundaki soruyu yanıtlayan siyah-beyazlı futbolcu Ersan, iyileşmesinin ardından kendisini milli takıma çağırmaları halinde seve seve görevini yerine getireceğini bildirdi. Ersan, 6 yıldır Türkiye'de kariyerini sürdürdüğünü hatırlatarak, şunları söyledi: ''Burada para kazanıyorum. Burada kazandıktan sonra Avustralya milli takımında oynamak, Türkiye'ye ihanet gibi olur. Bana yakışmaz. Burada yaşamak ve oynamak istiyorum. Bu nedenle Türkiye'yi seçtim. Hem Türk milli takımında kaliteli oyuncular var. Beni çağırdıkları takdirde seve seve oynarım.'' -''KALİTELİ BİR FUTBOLCU DEĞİLDİM''- Türkiye'deki kariyerine Manisaspor'da başladığını ifade eden genç futbolcu, ''Manisaspor'a gelirken kaliteli bir futbolcu değildim. Ersun Yanal üstümde durdu. Çalışkan bir futbolcuydum. Ersun hoca da bunu gördü'' dedi. Real Madrid'de forma giyen Mesut Özil'in Alman milli takımını seçmesi konusundaki soruyu ise Ersan, ''Bu onun tercihi. Sonuçta Almanya'da doğdu ve büyüdü. Orada futbol oynadı. Werder Bremen'den önce Türkiye'de O'nu kimse tanımıyordu. Mesut'a da hak vermek lazım. Çok çalışıp o noktaya geldi. Alman milli takımını seçti. Saygı duymak lazım. Onun kararı'' diye yanıtladı.