Ersan göz kamaştırıyor



Milli basketbolcu Ersan İlyasova, Erkekler Avrupa Ligi (Euroleague) dörtlü finalinde yer alacak oyuncular arasında sayı ve ribaunt istatistiklerindeki başarısı ile dikkati çekiyor.



İspanya'nın Regal FC Barcelona takımında forma giyen İlyasova, 7.3 ortalamayla en çok ribaunt alan oyuncu olurken, Olympiacos'ta oynayan İoannis Bouroussis aynı ribaunt ortalamasını yakalayarak İlyasova'yla birinciliği paylaştı.



Bu kategoride ikinciliği CSKA Moskova'da forma giyen Erazem Lorbek 5.4 ortalamayla elde ederken, ABD'li forvet Terence Morris 5.2 ribaunt ortalamasıyla takım arkadaşının ardından üçüncü sırayı aldı. Regal FC Barcelonalı Fran Vazquez 4.9 ortalamayla dördüncü, Olympiacoslu Josh Childress da 4.7 ribaunt ortalamasıyla beşinci oldu.



Türk oyuncu Ersan İlyasova, en çok sayı atan oyuncular sıralamasında da Olympiacos'ta forma giyen Hırvat Nikola Vujcic ile altıncı sırayı aldı. İlyasova, dörtlü final öncesinde ligde 11.2 sayı ortalamasıyla oynadı.



Ersan İlyasova'nın takım arkadaşı İspanyol yıldız Juan Carlos Navarro, 14.8 sayı ortalamayla bu kategoride birinciliği elde ederken, Panathinaikos'un Sırp oyuncusu Nikola Pekovic 13 sayı ortalamayla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırayı 12.6 ortalamayla CSKA Moskova'da forma giyen Erazem Lorbek ile Panathinaikos'ta oynayan Mike Batiste paylaştılar. Yunan ekibi Olympiacos'ta bu sezon başarılı bir performans sergileyen İoannis Bouroussis 12.4 ortalamayla dördüncü, yine aynı takımdan Lynn Greer de 11.6 sayı ortalamasıyla beşinci oldu.



Öte yandan, Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın başlayacak Erkekler Avrupa Ligi dörtlü finalinde Olympiacos, Panathinaikos, CSKA Moskova ve Regal FC Barcelona takımları yer alacak. Dörtlü finaldeki ilk karşılaşma saat 18.00'de Regal FC Barcelona-CSKA Moskova, ikinci karşılaşma da saat 21.00'de Olympiacos-Panathinaikos takımları arasında oynanacak.



