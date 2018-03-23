Ersan double-double yaptı, Philadelphia kazandı

NBA'de Philadelphia 76ers, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın üstün performansının yardımıyla deplasmanda Orlando Magic'i 118-98 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Sezonun formda ekibi Philadelphia 76ers, üst üste 5'inci galibiyetini konuk olduğu Orlando Magic'i 118-98 yenerek aldı.

Sixers'ta oyuna sonradan giren ve süre aldığı 21 dakikada 18 sayı ve 3 ribauntla oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımının en skorer oyucusu oldu. Joel Embiid 17 sayı ve 9 ribaunt, Marco Belinelli ve Robert Covington 15'er sayı, diğer milli oyuncu Furkan Korkmaz ise sahada kaldığı 12 dakikada 3 sayı ve 1 asistle oynadı.

Bu sezon 51'inci kez kaybeden Magic'te Rodney Purvis 19, Bismack Biyombo 13 sayı atarken, Aaron Gordon ise 10 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.