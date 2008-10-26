Ersan Barca'yı sırtlıyor



İspanya Basketbol Ligi'nde Barcelona evinde Zaragoza'yı 89-73 yenerken, milli oyuncu Ersan İlyasova 18 sayı-15 ribauntla 'double-double' yaptı.





İspanya'da sezona çok iyi bir başlangıç yapan Barcelona'nın formasını giyen Türk milli basketbolcu Ersan İlyasova, CAI Zaragoza önünde alınan galibiyette de takımının en önemli kozlarından biri oldu.



İspanya 1. Basketbol Ligi'nin (ACB) 5. haftasında sahasında oynadığı maçta Regal FC Barcelona, CAI Zaragoza'yı 89-73 yendi. Barça da ilk 5'te sahaya çıkan Ersan 23 dakika oyunda kalıp 18 sayı, 15 ribaunt ve 1 asist istatistiği ile oynadı. 20 sayı atan David Andersen'den sonra takımının ve sahanın en skorer 2. oyuncusu olan Ersan, bu hafta oynanan diğer tüm maçlarda en fazla ribaunt almayı başaran oyuncu oldu.



Ersan, Avrupa Ligi'nde hafta içinde deplasmanda oynadıkları ve farklı kazandıkları Sluc Nacy maçındaki performansıyla da büyük övgü almıştı.



Ligde 4 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunan Barcelona averajla 2. sırada yer alıyor.



Öte yandan, ACB'deki ikinci Türk basketbolcu, Pamesa Valencia takımında forma giyen Ermal Kurtoğlu, haftayı kötü kapattı. Pamesa Valencia deplasmanda ViveMenorca'ya 70-62 yenilirken, yedeklerden oyuna girip 17 dakika sahada kalan Ermal 8 sayı, 5 ribaunt istatistiği kaydetti. 3 galibiyet, 2 yenilgisi olan Valencia ligde 5. sırada yer alıyor.

