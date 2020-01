Ersan 32 attı ama Bulls kazandı

T24 - Milwaukee Bucks'ın Chicago Bulls ile oynadığı maçta Ersan İlyasova kariyer rekoru kırarken, maçı Rose'un son saniye basketiyle konuk ekip kazandı.



NBA'de Milwaukee Bucks forması altında 4. sezonunu geçiren Ersan İlyasova, takımının kaybettiği maçta kariyer rekorunu geliştirdi.

Bucks'ın konuğu Chicago Bulls'tu ve Ersan 43 dakika süre aldığı maçı 32 sayıyla tamamladı. Topladığı 10 ribauntla 'double double' yapan Ersan, bir önceki sayı rekorunu yine bu sezon oynanan New Jersey Nets maçındaki 29 sayıyla yapmıştı.

Ersan'ın bu performansına rağmen maçtan galip ayrılan, Derrick Rose'un son saniye basketiyle Bulls oldu: 106-104

Bulls'a 41 maçında 33. galibiyetini getiren basketin sahibi Rose'un 30 sayı 11 asistle tamamladığı gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Washington Wizards: 106 - Los Angeles Lakers: 101

San Antonio Spurs: 118 - New York Knicks: 105

Philadelphia 76ers: 103 - Boston Celtics: 71

Charlotte Bobcats: 93 - Utah Jazz: 99

Toronto Raptors: 116 - Houston Rockets: 98

Miami Heat: 89 - Atlanta Hawks: 86

M. Timberwolves: 106 - P. Trail Blazers: 94

Oklahoma City Thunder: 115 - Phoenix Suns: 104

New Jersey Nets: 101 - Los Angeles Clippers: 100

Denver Nuggets: 99 - Cleveland Cavaliers: 100

Sacramento Kings: 99 - New Orleans Hornets: 98

Golden State Warriors: 92 - Memphis Grizzlies: 110