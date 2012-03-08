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Spor

Ersan 32 attı ama Bulls kazandı

NBA'de Milwaukee Bucks forması altında 4. sezonunu geçiren Ersan İlyasova, takımının kaybettiği maçta kariyer rekorunu geliştirdi

08 Mart 2012 13:27

 

T24 - Milwaukee Bucks'ın Chicago Bulls ile oynadığı maçta Ersan İlyasova kariyer rekoru kırarken, maçı Rose'un son saniye basketiyle konuk ekip kazandı.
 
NBA'de Milwaukee Bucks forması altında 4. sezonunu geçiren Ersan İlyasova, takımının kaybettiği maçta kariyer rekorunu geliştirdi.

Bucks'ın konuğu Chicago Bulls'tu ve Ersan 43 dakika süre aldığı maçı 32 sayıyla tamamladı. Topladığı 10 ribauntla 'double double' yapan Ersan, bir önceki sayı rekorunu yine bu sezon oynanan New Jersey Nets maçındaki 29 sayıyla yapmıştı.

Ersan'ın bu performansına rağmen maçtan galip ayrılan, Derrick Rose'un son saniye basketiyle Bulls oldu: 106-104

Bulls'a 41 maçında 33. galibiyetini getiren basketin sahibi Rose'un 30 sayı 11 asistle tamamladığı gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Washington Wizards: 106 - Los Angeles Lakers: 101
San Antonio Spurs: 118 - New York Knicks: 105
Philadelphia 76ers: 103 - Boston Celtics: 71
Charlotte Bobcats: 93 - Utah Jazz: 99
Toronto Raptors: 116 - Houston Rockets: 98
Miami Heat: 89 - Atlanta Hawks: 86
M. Timberwolves: 106 - P. Trail Blazers: 94
Oklahoma City Thunder: 115 - Phoenix Suns: 104
New Jersey Nets: 101 - Los Angeles Clippers: 100
Denver Nuggets: 99 - Cleveland Cavaliers: 100
Sacramento Kings: 99 - New Orleans Hornets: 98
Golden State Warriors: 92 - Memphis Grizzlies: 110

 

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Ersan İlyasova

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