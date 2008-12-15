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Dünya

Erotik film afişi değil, seçim posteri

İtalya’da Üniversiteliler öğrenci temsilciliği seçimi sırasında yapılan propaganda faaliyetleri sınır tanımadı.

15 Aralık 2008 02:00

İtalya’da Üniversiteliler öğrenci temsilciliği seçimi sırasında yapılan propaganda faaliyetleri sınır tanımadı.

İtalya’da Torino Üniversitesi’nde öğrenci temsilciliği için yarışan dört adayın ikisi tarafından hazırlatılan ve üniversitenin her yerine asılan seçim posterleri, erotik film afişlerini aratmadı.
Sol kanadın temsilcisi olan Üniversiteliler Birliği’nin (UDU) seçim posterinde ‘Bazıları üniversite öğrencileri için bağımsız oda gerekmediğini savunuyor. Biz öyle düşünmüyoruz’ sloganının altında birbirine arkasını dönmüş bir yaşlı çiftin arasında tamamen çıplak sevişen genç bir çiftin fotoğrafı yer aldı.

Sağ kanadın temsilcisi Üniversiteli Hareketi'nin (FUAN) çıplak bir genç kızın arkadan oturur vaziyetteki fotoğrafının altına, ‘Sağ güzeldir. Kendini keşfet’ yazılı posterlerle seçim yarışında yerini aldı.

11- 12 Aralık günlerinde gerçekleşen seçimlerin sonuçları henüz açıklanmadı ancak, posterler üniversitenin duvarlarını süslemeyi sürdürüyor.

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