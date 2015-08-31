Terörle mücadelede yeni dönem; suçlunun yakalanmasına yardımcı olana 4 milyon liraya varan ödül!

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini, yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verilmesine dair İçişleri Bakanlığı yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ödül miktarı İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile 4 milyon TL'ye kadar çıkabilecek. Sabah gazetesinde yer alan haberde ise, söz konusu uygulama için "PKK liderlerinin yakalanmasına yardım edenlere 4 milyon TL'ye varan ödül verilecek" yorumu yapıldı.

İlgili kanun kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasında etkinliği artırmak için, işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla, kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek para ödülünün miktar, usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre, ödül komisyonu, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Başkanlığı'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın belirleyeceği üyelerden oluşacak.

Köy korucularına da ödül

Yönetmeliğe göre, para ödülü verilebilmesi için suçun 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması, verilen bilginin suçun aydınlatılması veya failin belirlenmesine yardımcı olacak niteliğe haiz olması, ödüllendirilecek kişinin suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, geçici köy korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli olmaması gerekiyor. Ödüllendirme, ödül komisyonu tarafından tespit ve ilan edilen ve 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç ve failler hakkında yapılacak. Suçun aydınlatılmasına yönelik bilgilerin ödüllendirmede değerlendirilebilmesi için, daha önce terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personel tarafından temin edilmemiş olması gerekecek. Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması gerekmezken, ödüllendirme için ödüllendirilecek kişinin talebi zorunlu olacak.

4 milyon liraya kadar arttırılabilecek

Ödülün miktarı, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya ihbar edilecek fail dikkate alınarak Ödül Komisyonu tarafından belirlenip ilan edilecek. Ancak bu miktar 200 bin lirayı geçemeyecek. Suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya aydınlatılacak suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, ödülün miktarı, Ödül Komisyonu'nun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 20 katına kadar artırılabilecek. Bir kişi, bu yönetmelik kapsamında birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebilecek.



Ödül Komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı'nın başkanlığında, Emniyet Genel Müdürü'nün belirleyeceği üç ve Jandarma Genel Komutanı'nın belirleyeceği üç üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşacak. Üyelerin belirlenmesinde üst düzey yönetici olması ile terörle mücadele birimlerinde görev alması göz önünde bulundurulacak. Ödül Komisyonu, başkanın belirleyeceği gün ve yerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanıp, kararlar oy çokluğu ile alınacak ve alınan kararlar İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girecek.

'Kimlikler gizli tutulacak'

Ödüllendirmeye ilişkin giderler İçişleri Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Hak sahibine yapılacak ödemeler Ödül Komisyonu kararında belirtilen valilikler tarafından gerçekleştirilecek. Yönetmeliğe göre ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanmayacak. Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve buna ilişkin iş ve işlemler ile bunların denetimleri vesilesiyle edinilen bilgiler gizli olacağından, bu gizliliğe riayet etmeyenler hakkında genel hükümlere göre cezai işlem uygulanacak.