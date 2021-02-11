Erol'un geleceği bulutlu

Galatasaray ve Medipol Başakşehir'e üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a yönelik baskı artıyor.

Alınan bu iki yenilgi Bulut'un geleceğini belirsiz hale getirdi

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Erol Bulut'a yöneticiler arasında destek azalıyor. Bulut'un geniş ve yıldızlardan oluşan kadroyu iyi yönetemediği eleştirisi yapılıyor. Tecrübeli hocaya destek verenler de var. Sezon ortasında hoca değişimine karşı çıkanların sayısını ‘şimdilik' daha fazla olduğu belirtildi..