Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'nin oğlu, gazetenin eski sahibi, işadamı Erol Simavi, hayatını kaybetti. Birkaç yıl önce taşındığı Monako’da hayata gözlerini yuman Simavi'nin cenazesi, Çarşamba günü İstanbul’a getirilecek.

1930 yılında doğan Erol Simavi, 1949 yılında Işık Lisesi'ni bitirdi. Babasının ölümünden (1953) sonra ağabeyi Haldun Simavi ile birlikte Hürriyet gazetesinin yönetimini üstlendi.



1971'de Haldun Simavi'nin Veb Ofset grubunu oluşturarak ayrılmasından sonra Hürriyet gazetesinin yönetimini tümüyle alan Simavi, Kelebek, Hafta Sonu, TV'de 7 Gün, Çarşaf, Gong, Gösteri gibi yayınların da kurucu sahibiydi.



1993 yılında Hürriyet'in yüzde 25'lik hissesini Erol Aksoy'a satan Simavi, geri kalan hisseleri de 1994 yılında Aydın Doğan'a satarak medya sektöründen çekildi. 85 yaşındaki Simavi’nin cenazesinin Çarşamba günü Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor