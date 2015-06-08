T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erol Simavi hayatını kaybetti

Birkaç yıl önce taşındığı Monako'da hayatını kaybeden Simavi'nin cenazesi, çarşamba günü Türkiye'ye getirilecek

08 Haziran 2015 04:59

Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'nin oğlu, gazetenin eski sahibi, işadamı Erol Simavi, hayatını kaybetti. Birkaç yıl önce taşındığı Monako’da hayata gözlerini yuman Simavi'nin cenazesi, Çarşamba günü İstanbul’a getirilecek.

1930 yılında doğan Erol Simavi, 1949 yılında Işık Lisesi'ni bitirdi. Babasının ölümünden (1953) sonra ağabeyi Haldun Simavi ile birlikte Hürriyet gazetesinin yönetimini üstlendi. 

1971'de Haldun Simavi'nin Veb Ofset grubunu oluşturarak ayrılmasından sonra Hürriyet gazetesinin yönetimini tümüyle alan Simavi, Kelebek, Hafta Sonu, TV'de 7 Gün, Çarşaf, Gong, Gösteri gibi yayınların da kurucu sahibiydi.

1993 yılında Hürriyet'in yüzde 25'lik hissesini Erol Aksoy'a satan Simavi, geri kalan hisseleri de 1994 yılında Aydın Doğan'a satarak medya sektöründen çekildi. 85 yaşındaki Simavi’nin cenazesinin Çarşamba günü Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

ETİKETLER

sedat simavi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24