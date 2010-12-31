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Dünya

EROL SANDER TÜM ZAMANLARIN EN YAKIŞIKLISI BERLİN (A.A)

31 Aralık 2010 16:20

-EROL SANDER TÜM ZAMANLARIN EN YAKIŞIKLISI BERLİN (A.A) - 31.12.2010 - Alman Bild gazetesinin seçtiği en yakışıklı 50 Alman arasında Türk kökenli oyuncu Erol Sander'e de yer verildi. Tüm zamanların en yakışıklı erkekleri arasında gösterilen Sander, "Türk kökenli Alman James Bond'u" olarak tanıtıldı. Sander'in televizyondaki bir polisiye dizide Sinan Toprak adlı komiseri canlandırdığı da hatırlatılan yazıda, Sander'in çok sayıda bayan hayranı olduğu belirtildi. En yakışıklı 50 Alman arasında Curd Jürgens, Götz George, Mario Adorf, Joachim Fuchsberger, Til Schweiger, Horst Buchholz, Sky du Mont, Hardy Krüger, Armin Mueller-Stahl gibi oyuncular da gösterilirken, eski Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker, eski Başbakanlar Willy Brandt ve Helmut Schmidt ile Almanya Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg gibi bazı politikacılar da yer aldı. Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, efsanevi futbolcu Franz Beckenbauer, milli takım oyuncusu Michael Ballack ve eski ünlü boksör Max Schmeling'in de bulunduğu en yakışıklı erkekler arasında ayrıca, tanınmış bilimadamı Wernher von Braun, Adolf Hitler'e suikast girişiminde bulunan Claus Schenk Graf von Stauffenberg ve 1. Dünya Savaşı'nda 80 düşman uçağı düşürerek tarihe geçen ve kırmızı renkli uçağından dolayı "Kızıl Baron" olarak bilinen efsane pilot Manfred von Richthofen de gösterildi.

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