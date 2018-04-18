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Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin'in davaları Ekim'e ertelendi

Mahkeme, Nesin hakkındaki yakalama emrinin beklenmesine hükmederek davayı 9 Ekim'e bıraktı

18 Nisan 2018 18:07

Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin'in kapatılan Özgür Gündem ile dayanışmalarının ardından haklarında "örgüt propagandası" iddiasıyla açılan dava 9 Ekim'e ertelendi.

675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan, "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılan ve “terör örgütü propagandası” ile yargılanan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve BİA Medya Gözlem Raporları raportörü Erol Önderoğlu, yazar Ahmet Nesin ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın duruşması görüldü.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya Önderoğlu ile Prof. Korur-Fincancı katılırken, Nesin katılmadı. Duruşmayı çok sayıda kişi takipe tti.

Duruşmada, Fahrettin Düzalan başkanlığındaki, Kadir Karakoç ve Fatih Akgün'den oluşan mahkeme heyeti, Nesin hakkındaki yakalama emrinin beklenmesine hükmederek davayı 10 Ekim 2018 saat 11.00'e bıraktı.

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