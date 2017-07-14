"Erol Olçok'un kemikleri sızlıyor olmalı"

Yeniçağ yazarı Selcan Taşçı Hamşioğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "15 Temmuz afişleri"ne tepki gösterdi. Hamşioğlu, "AKP propagandası namına yaptığı her işte siyasi rakiplerine tur bindiren, alanında neredeyse rakipsiz işlere imza atan Erol Olçok'ın kemikleri sızlıyor olmalı" görüşünü dile getirdi.

Selcan Taşçı Hamşioğlu'nun "Zihniyetlerinin resmi; niye şaşırdınız ki" başlığıyla yayımlanan (14 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bizim ilkokul çağımızda sınıfın duvarında çağları gösteren bir çizelge olurdu. İşte oradaki çizimleri andırıyor bence 15 Temmuz afişleri. İlkokul seviyesine hitap eden basitlikte.

Ek olarak intihal ve hatta aparma var... Yabancı yayınlardan kopyalanan o Amerikan askerine ek olarak, alakasız yerde çekilmiş fotoğrafı izin alınmadan darbe afişine yapıştırılan gençlerden biri "Benim burada ne işim var" diye isyan etti.

AKP propagandası namına yaptığı her işte siyasi rakiplerine tur bindiren, alanında neredeyse rakipsiz işlere imza atan Erol Olçok'ın kemikleri sızlıyor olmalı; oğluyla birlikte katledildiği ihanet gecesinin bu kadar özensiz, kaba ve amatörce tasvir edilmesine!

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Haysiyet simsarı mısınız?

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Meral Akşener'in uğradığı hakarete tepki olarak yazdığı açık mektuba cevap geldi. Dün bahsettiğim acziyeti belgelemekten ötesine yaramaz!

Dindar olduğu iddiasındaki bir "siyaset erkeği", iftar sofrasında bir kadın siyasetçinin -üslupsuz şekilde- dedikodusunu yapmış olduğunu gururla(!) itiraf ediyor.

Bol miktarda pişkinlik ve "çamur at izi kalsın"cılık içeriyor.

Bütün diyeceğim "zırva tevil götürmez ve insan haysiyetini hedef alıyorsa 'masum' deyip üstü kapatılamaz, bal gibi "teşbih"te de hata olur"dan ibaret.

Haricen şunu sormak isterim:

Haysiyet simsarı mısınız?

Öyle misiniz ki, bir kadının haysiyetine paha biçmeye kalkışıp "ucuz" ilan edebiliyorsunuz mücadelesini!

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Komik bir şey mi var!