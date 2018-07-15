Erol Olçok'un eşinden Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim

15 Temmuz darbe girişiminde, Boğaziçi Köprüsü'ndeki olaylarda oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile eşi Erol Olçok’u yitiren Nihal Olçok, eski Başbakan ve mevcut Meclis Başkanı Binali Yıldırım hakkındaki sözlerinin ardından kendisine yönelik saldırılar hakkında "O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim. Yani o yanlış anlaşılıyorsa, ben de haddimi aştıysam yanlış anlaşıldım demek ki" dedi.

Nihan Olçak, iki yılda yaşamında nelerin değiştiğini Yeni Şafak’a anlattı.

"O salonda yüzlerce ölü çocuk var"

Silivri’deki darbe davalarını da sürekli takip eden Olçok, mahkeme salonlarında yüzlerce ölü çocuk gördüğünü söyledi. Olçok, “Ben orada yüzlerce ölü insan gördüm, ruhlarını, bedenlerini, fikirlerini satmış, geleceklerini yakmış. Beyninizi kullanamıyorsanız, bir amacınız yoksa, ölmüşsünüzdür” diye konuştu.

Binali Yıldırım hakkındaki mesajı ve gelen tepkiler

Olçok, Binali yıldırım hakkındaki mesajı ve gelen tepkiler üzerine ise röportajda sorulan "Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın bir toplantı sırasında sarfettiği sözlerden sonra sosyal medyada bazı ithamlara maruz kaldınız, tam olarak neler oldu?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Ben o olayın içinden Binali Bey’i çekip aldığınız zaman farklı bir hakikati gördüm. Toplumsal olarak durduğumuz nokta... Ben sadece Binali Bey’e bir anne olarak duygularımı belirttim. Küfür yok, hakaret yok, hiçbir şey yok. Çünkü o gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim. Yani o yanlış anlaşılıyorsa, ben de haddimi aştıysam yanlış anlaşıldım demek ki. Onun yanlış anlaşılma hakkı olduğu kadar benim de var. Orada benim asıl üzüldüğüm şey insanların sevme biçimlerinin eleştiri kabul etmemesi. Binali Bey ne olumlu ne olumsuz anlamda beni aramadı. Onun yerine toplumun gösterdiği reaksiyon beni mahvetti. Görüntülerin montaj olduğunu iddia ettiler, tamamını izlemelerini önerdim. Daha sonra da kimseye cevap vermedim. Bir gazeteci arkadaşıma söylediğim gibi, “Türkiye’de yanlışı doğruya çevirmek için ölebilirsin ama yanlışa yanlış diyemezsin”

Ne olmuştu?

Parlamenter sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım, katıldığı bir programda 'Bugüne kadar hoşunuza gitmeyen, sizi en çok zorlayan proje neydi?' sorusuna gülerek "Yani hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz " yanıtı vermişti. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında köprüde oğlu Abdullah Tayyip ile kocası Erol Olçok 'u kaybeden Nihal Olçok ise o görüntüyü Instagram hesabından şu notla paylaşmıştı:

Gülmek size yakışıyor, biz siz gülün diye ,

DOĞDUK,

DOĞURDUK,

ÖLDÜK ,

Ve GÖMDÜK .

Vesselam.... ( YouTube ‘da 1sa 20dk 16sn ‘lik bir röportajdır. Montaj diyenlerden ricam biraz emek ve hassasiyet. Ben oturdum ve tamamını izledim. ALDANMAYA ve ALDATMAMAYA yeminli olduğum için asla provakatif birşeyin içine girmemeye gayret edenim...)

Olçok, tepkiler dinmeyince de son mesaj ile sosyal medyaya veda ettiğini duyurmuştu.

Sosyal medyaya veda etti

Nihal Olçok, yaptığı paylaşımın ardından gelen tepkiler üzerine ise "Allah’a sığındım fitneden ve fitneye sebebiyet vermekten ...

YouTube da izlemeden konuşanlara sözüm ; beni başkalarıyla karıştırmayın. Ben fitne ile imtihan olmuş biriyim. Fitneden dolayı başıma gelmeyen kalmadı. YouTube da 1sa 20dk 16 saniyenin resimlerini koydum. Bakacak zamanını bile bizimle paylaşamayanlara kolaylık olsun diye buradan söylüyorum. 28.SANİYEDEN itibaren izleyebilirsiniz... ha bu arada hz.Yunus Emre diyor ya “ BEN OLDA BİL” notunu paylaşmıştı.