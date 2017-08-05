Erol Olçok ve oğlu Abdullah 15 Temmuz'da sırtından vurulmuş!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde hayatını kaybeden 34 kişiden biri olan reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un sırtlarından vurulduğu ortaya çıktı.

Karar'da Hilal Öztürk imzasıyla yayımlanan haber aynen şöyle:

Adli tıp, ekspertiz ile balistik inceleme raporları, üniformalı katillerin, HK33, MG3 ve G3 silahlarıyla hedef gözeterek uzun namlulu silahlar ve top atışlarıyla 34 vatandaşı nasıl şehit ettiğini belgeledi.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde eski adıyla Boğaziçi Köprüsü’nde FETÖ’cü askerler tarafından katledilen 34 şehidin adli tıp raporları acı tabloyu detaylarıyla ortaya koydu. İstanbul Başsavcılığı’nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesinde yer alan adli tıp, ekspertiz ve balistik inceleme raporları FETÖ’cü hainlerin, HK33, MG3 ve G3 silahlarda kullanılmak üzere imal edilmiş ve 6136 sayılı yasaya göre ‘yasak’ niteliğinde fişeklerle, uzaktan atışla 34 vatandaşı vurduğu ettiği ortaya çıktı. Köprüde şehit olan Reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un ise sırtlarından vurulduğu belirlendi. Olçok’un arka sağ omuz, oğlu Abdullah’ın ise arka sol omzundan giren birer mermiyle iç kanama sonucu şehit oldukları tespit edildi. Darbecilere direnen vatandaşların vücutlarına isabet eden mermilerle iç ve dış kanama, beyin hasarı nedeniyle şehit oldukları belirlendi.

Krokiler eşleştirildi

İddianamede, şüphelilerden 83’ünün beyanlarına, el svap analizlerine ve kamera kayıtlarına göre olaylar esnasında kesin olarak silah kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin neredeyse tamamının havaya ateş ettikleri yönünde ifade verdiği görüldü. Bazı şüpheli erler ise emir aldık, vurduk diyerek suçlarını itiraf etti. Başsavcılık şehitlerin katillerini belirleyebilmek için kapsamlı çalışma ve analizler yaptı. Köprü krokisi üzerinde şehitler ve katillerin bulundukları yerler işaretledi. Askerlerin silahların türü ile otopsi raporlarında tespit edilen mermilerin karşılaştırılması ile geliş açısına göre yapılan inceleme, şehitlerin katili olan darbecilerin gruplandırarak tespit edilebilmesini sağladı. Buna göre Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok’un da aralarında olduğu 27 şehidin 60 darbeci asker tarafından şehit edildiği belirtildi. Şehit Timur Akdemir’i öldüren merminin 26 FETÖ’cü askerin silahından çıkmış olabileceği, 6 şehidin ise 75 asker tarafından katledildiği bildirildi. Katliam talimatını veren Yarbay Turgay Ödemiş ve Binbaşı Ahmet Taştan ise üç grupta da azmettirici ve katil olarak yer aldı.