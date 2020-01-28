15 Temmuz'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden ve AKP'nin reklam kampanyalarının mimarı olarak değerlendirilen Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok son yolculuğuna uğurlandı.

Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok 90 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Asiye Olçok için Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP İzmir milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Cumhurbaşkanın kardeşi Mustafa Erdoğan, tiyatro sanatçısı Hasan Kaçan, ailesi ve yakınları katıldı.

Taner Yıldız, "Rahmetli Erol Olçok kardeşimizin annesi vefat etti. Bu vesile ile unutamadığımız Erol abimizi bir kez daha rahmetle minnetle anıyoruz. Sanki burada kendisi varmış gibi hissettim." diye konuştu.

Dua ve helallik alındıktan sonra öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.





