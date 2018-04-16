EROL KÖSE'YE 3 GÜN ZORLAMA HAPİS CEZASI 

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Gülben Ergen, Seren Serengil\'den sonra Erol Köse\'ye de koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi aldırdı. Geçtiğimiz Ekim ayında Erol Köse\'nin bir TV programında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 3 ay koruma kararı aldırtan Gülben Ergen, Erol Köse\'nin TV programında ve sosyal medya hesaplarında, hakaretlerini devam ettirdiğini belirterek 30 gün zorlama hapsi verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Gülben Ergen\'in şikayetini haklı bularak Erol Köse\'ye 3 gün zorlama hapsi verdi.

KÖSE\'NİN AVUKATI: YAYINLAR ESKİ TARİHLİ

İstanbul Aile Mahkemesi\'nde 13 Nisan\'da açılan duruşmaya Gülben Ergen\'i avukatı Afra Çelik, Erol Köse\'yi de avukatı İsmail Filiz temsil etti. Erol Köse\'nin avukatı hakaret içerdiği iddia edilen ve dosyaya sunulan yayınların tarihlerinin belli olmadığını, eski tarihli yayınlar olduğunu ve soyut iddialarla zorlama hapsi verilmesinin istendiğini ileri sürerek iddiaları kabul etmediklerini belirtti.

ERGEN\'İN AVUKATI: KORUMA KARARINA RAĞMEN HAKARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Gülben Ergen\'in avukatı Afra Çelik ise Gülben Ergen\'e yürütülen linç kampanyası yürütüldüğünü belirterek, yayın tarihlerinin internetten tespit edilmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Yayınların tarihinin koruma kararından sonra olduğunu belirten Afra Çelik, Erol Köse\'nin instagram hesabından sürekli yaptığı paylaşımların cezai boyuta ulaştığında, bu paylaşımları kendisinin yapmadığını söylediğini dile getirdi.

KARAR KESİNLEŞİNCE KÖSE CEZAEVİNE GİRECEK

Ergen\'in avukatı Çelik, sundukları delilleri doğrultusunda Köse\'ye zorlama hapsi verilmesini talep etti. Mahkeme Erol Köse\'nin tedbir kararını ihlal ettiğini belirterek 3 gün zorlama hapsi verdi. Karar kesinleşirse Köse 3 gün cezaevinde kalacak.



