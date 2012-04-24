Erol Köse bu kez Kürtlerin tepkisini çeken bir çıkış yaptı: Atatürk 23 Nisan'ı Türk çocuklarına armağan etmişti, o.. çocuklarına değil.

Erol Köse'nin Twitter'da bir tek Kürtlere bulaşmamıştı onu da yaptı... Köse, 23 Nisan resepsiyonunu boykot eden BDP'ye tepki gösterdiği twetlerde hem tepki hem destek gördü.

Erol Köse, BDP'nin resmi 23 Nisan törenlerine katılmamasına ilişkin Twitter'da "BDP 23 Nisan kutlamalarına katılmama kararı almış. İsabet olmuş. Atatürk 23 Nisan'ı Türk çocuklarına armağan etmişti, o... çocuklarına değil" dedi. Köse, ırkçı olduğu yönündeki eleştirileri ise "evet ırkçıyım" diyerek yanıtladı.

Twitter'da sayısız etiket ile protesto edilen Erol Köse, benzer mesajlar yazmaya devam ederken büyük tepki toplayan ve Kürt çocuklarına hakaret niteliği taşıyan tweet'ini sildi.