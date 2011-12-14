-Erol Köse, Başsavcıvekili Seçen ile görüştü İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Yapımcı Erol Köse'nin, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen ile görüştüğü öğrenildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Köse'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Seçen ile bir süre görüştükten sonra adliyeden ayrıldığı kaydedildi. Köse'nin, gündemde olan ''reyting ölçüm ve yapım şirketlerine yönelik operasyon'' kapsamında değil, başka bir konuya ilişkin adliyeye gelerek Seçen ile görüştüğü belirtildi. Erol Köse'nin herhangi bir bilgi veya belgeyi savcılığa teslim etmediği de aktarıldı.