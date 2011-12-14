T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erol Köse, Başsavcıvekili Seçen ile görüştü İSTANBUL (A.A)

14 Aralık 2011 22:11

-Erol Köse, Başsavcıvekili Seçen ile görüştü İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Yapımcı Erol Köse'nin, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen ile görüştüğü öğrenildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Köse'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Seçen ile bir süre görüştükten sonra adliyeden ayrıldığı kaydedildi. Köse'nin, gündemde olan ''reyting ölçüm ve yapım şirketlerine yönelik operasyon'' kapsamında değil, başka bir konuya ilişkin adliyeye gelerek Seçen ile görüştüğü belirtildi.  Erol Köse'nin herhangi bir bilgi veya belgeyi savcılığa teslim etmediği de aktarıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24