Erol Kaynar: Sektörde kaçak içki satan çok mekân var!

40 yıllık işletmeci Erol Kaynar mekânlardaki kaçak içki meselesi ile ilgili "Ne yazık ki kaçak içki satan çok mekân var" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda önce kendilerinin birbirlerini denetlemesi gerektiğini vurgulayan Kaynar, "Tek bir bardak kaçak içki satmadım. 18 yaşından küçükleri asla mekanlarıma almadım” şeklinde konuştu.



Semercioğlu,'nun Pazar Kelebek’te yaptığı röportajın 'Erol Kaynar’dan kaçak içki itirafı...' başlıklı bölümü şu şekilde:



Sektörde kaçak içki satan çok mekân var mı?

Bu bana yakışmamakla birlikte sorduğun için çok üzülerek söylüyorum: Ne yazık ki var. Aynı mesleği yaptığım arkadaşım işi başka boyuta taşıyorsa sektör zarar görür. Önce bizim birbirimizi denetlememiz lazım.



TURYİD neden kaçak içkiye müdahale etmiyor peki?

Şu an ben yönetiminde değilim, olmayı da düşünmüyorum artık. Neden müdahale etmiyor, bilemiyorum. Ben olsam bu işe el koyardım. Yanlış yapanı ayıklaması ya da düzeltmesi lazım derneğin.



Denetçiler geliyor diyorsun, kaçak içki satan mekanları gidip görmüyor mu?

Denetleniyor benim bildiğim ama çok daha fazla bu işi kurcalamak istemiyorum.



Çok popüler mekanlar var mı bu yola başvuran?

Kıyıda köşede kalmış yerleri ben bilmem. Bizim bildiklerimizden bahsediyorum zaten. Bu bile mazeret değil ama adam parasız kalmıştır, çaresizdir işletme sahibi bu yola başvurmuştur diyebilirsin. Öyle yerler var ki hakikaten buna ihtiyacı yok. Hem popüler hem kazancı yerinde olan mekanlar bile var. Bunların bu işi yapıyor olmasını aklım almıyor.